Bortoleto volta a comparar Verstappen com Ayrton Senna na F1

Novato da Sauber, Gabriel Bortoleto nunca escondeu sua admiração pelo estilo de pilotagem de Max Verstappen. Em entrevista ao "ge, na última terça-feira (5), o brasileiro voltou a exaltar o tetracampeão mundial da Fórmula 1. Apesar dos elogios ao holandês, o jovem piloto afirmou que Ayrton Senna permanece como seu ídolo e o considera "inigualável" na história do automobilismo.

continua após a publicidade

➡️ Europeus reagem à atuação de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1: ‘Novato do ano’

— São gerações diferentes, meu ídolo sempre foi o Ayrton Senna, sempre vai ser, crescendo e ouvindo histórias como piloto. O cara era excepcional e à frente do tempo dele, para mim nunca vai ter ninguém igual — declarou o brasileiro.

O brasileiro faz sua temporada de estreia na F1 aos 20 anos. Apesar de acompanhar todos os títulos de Verstappen, Bortoleto não assistir ao vivo as corridas de Senna. O tricampeão mundial da Fórmula 1 faleceu exatamente 10 anos antes do nascimento do novato.

continua após a publicidade

O piloto ainda destacou as diferenças tecnológicas entre as épocas como fator determinante para o aprimoramento das técnicas atuais. Isso, claro, sem desmerecer a "perfeita" técnica de Verstappen na pilotagem de um supercarro.

— A gente está muito mais no detalhe hoje em dia do que se fosse há 30 anos. Eu acho que o Max tem um estilo de pilotagem, um estudo de telemetria… se ver uma volta de pole, chega muito perto da perfeição — afirmou Bortoleto.

continua após a publicidade

Atualmente, Bortoleto compete na mesma categoria que Verstappen, a quem se refere como "holandês voador". Agora como rival na elite do automobilismo, o brasileiro mantém proximidade com o tetracampeão desde seus tempos na Fórmula 3.

— Acho ele um dos melhores da história, quatro vezes campeão do mundo. Não estou comparando com ninguém, mas ele está entre os melhores da história da Fórmula 1. Com certeza, top-3 junto com Senna, Hamilton, Schumacher. Minha relação com ele é muito boa desde a Fórmula 3, jogando videogame, simulador, treinando muito. Antes de Spa, de Budapeste treinando, fazendo corridinha — relembrou o brasileiro.

Encontro com a torcida da F1 no Brasil

O GP de São Paulo, marcado para 9 de novembro em Interlagos, será o primeiro encontro "ao vivo" de Bortoleto com a torcida brasileira em sua temporada de estreia na Fórmula 1. O evento acontecerá daqui a três meses, entre os dias 7 e 9 de novembro. Sobre suas expectativas para correr em casa, o piloto não escondeu a emoção.

— Esse ano vou estar correndo pela primeira vez em casa, é um sonho de criança. Vai ser uma loucura, nem quero ficar pensando muito porque senão vou enlouquecer — comentou.

O Brasil tem grande história no automobilismo desde o início da categoria principal, com destaque nos campeões mundiais Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Em sua estreia, Bortoleto também fez questão de exaltar o apoio dos fãs brasileiros.

— Eu amo os fãs brasileiros. Amo o quão calorosos os brasileiros são, o quanto torcem, estão com você nos momentos bons ou ruins, brigam com as pessoas que falam mal nas redes sociais, brigam com unhas e dentes. É único no Brasil, até os gringos falam. É algo único, sou muito grato por isso — concluiu o piloto da Sauber.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte