Após o fim das competições mundiais de vôlei, o técnico da Seleção Brasileira, Zé Roberto, divulgou a lista de convocadas para a Liga das Nações, que será disputada entre os dias 4 de junho e 27 de julho, e Gabi Guimarães não poderia ficar fora do grupo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ponteira venceu o Campeonato Italiano no mês passado com o Conegliano e foi eleita MVP da final. A lista também destaca outras atletas do campeonato nacional, como a levantadora Geovana, do Osasco, a oposta Ariane, do Fluminense, e a central Mayhara, do Sesi-Bauru.

Ausências inesperadas

Entre os 30 nomes divulgados, algumas ausências chamaram a atenção dos fãs de vôlei no Brasil. A central Carol Silva e a líbero Natinha Araújo, que não apareceram em nenhuma lista, foram parte do elenco que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

continua após a publicidade

Vale lembrar que Carol havia comentado que precisava de um tempo afastada da Seleção, enquanto Nat não chegou a se manifestar sobre sua situação com Zé Roberto.

Gabi Guimarães é convocada para a Seleção Brasileira (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Veja a lista das convocadas:

Levantadoras

Macris Carneiro (Dentil Praia Clube)

Roberta Ratzke (Türk Hava Yolları)

Marina Sioto (Brasília Vôlei)

Kenya Malachias (Osasco São Cristóvão)

Giovana Gasparini (Osasco São Cristóvão)

Lyara Medeiros (Flor de Ypê Barueri)

Vivian Lima (Unilife Maringá)

Opostas

Kisy Nascimento (Gerdau Minas)

Tainara Santos (Shanghai Bright Ubest)

Jheovana Emanuele (Flor de Ypê Barueri)

Sabrina Machado (KS DevelopRes Rzeszów)

Rosamaria Montibeller (Denso Airybees)

Ariane Helena (Fluminense)

Ponteiras

Gabi Guimarães (Imoco Conegliano)

Ana Cristina Menezes (Fenerbahçe Medicana)

Júlia Bergmann (Türk Hava Yolları)

Helena Wenk (Sesc Flamengo)

Aline Segato (Flor de Ypê Barueri)

Karol Tormena (Unilife Maringá)

Centrais

Lorena Viezel (Sesc Flamengo)

Mayhara Silva (Sesi Bauru)

Diana Duarte (Türk Hava Yolları)

Julia Kudiess (Gerdau Minas)

Luzia Nezzo (Flor de Ypê Barueri)

Lanna Gomes (Flor de Ypê Barueri)

Valquíria Duliius (Osasco São Cristóvão)

Líberos

Kika Motta (Gerdau Minas)

Laís Vasques (Sesc Flamengo)

Marcelle Arruda (Fluminense)

Paulina Souza (Unilife Maringá)