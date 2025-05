UFC: Alexandre Pantoja dá detalhes sobre próxima luta da carreira

Campeão do peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja é um dos maiores nomes do MMA brasileiro e um dos principais lutadores da organização por sua dominância na divisão. Em entrevista ao Lance!, o carioca deu detalhes do próximo combate, que ainda não foi oficializado pela empresa. Além disso, "The Cannibal" deu seu panorama sobre a categoria. Veja o vídeo completo acima.

continua após a publicidade

Próximo desafiante de Pantoja

Campeão desde julho de 2023, Pantoja já coleciona três defesas de cinturão, sendo a última em dezembro de 2024, contra Kai Asakura, no evento principal do UFC 310. Sem combate desde então, Alexandre está sendo cotado para lutar no card de junho, na Semana Internacional da Luta. Em entrevista, o campeão do peso mosca assinalou de forma positiva a data e afirmou que já está em preparação.

— É o que tudo indica. Possivelmente eu vá lutar em junho, 28 de junho. Então a gente já está treinando bem duro. De manhã que fui um treino bem cansativo. Aqui ainda meio que voltando ao normal — iniciou Pantoja, que seguiu ao ser perguntado sobre os possíveis adversários.

continua após a publicidade

— Tem o Kai Kara-France que está sem luta, acho que é o quarto colocado do ranking. Tem o Brandon Moreno que sempre está ali na briga. Sempre a galera quer ver ele sofrendo na minha mão de novo, os mexicanos acreditam que ele pode vencer e fica uma coisa bem interessante, fica bem legal. Mas tem bastante bons nomes na categoria, mas estou treinando, esperando lutar em junho mesmo — completou.

Alexandre Pantoja contra Steve Erceg no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Jake Paul desdenha de vitória de lenda do boxe: ‘Vergonhoso’

Adversário dos sonhos

Depois de derrotar Kai Asakura no UFC 310, Pantoja desafiou Demetrious Johnson, um dos maiores nomes da história da organização, que defendeu o cinturão do peso mosca 11 vezes. Com a recusa do americano, que não luta desde 2023, Alexandre falou de outros nomes que gostaria de desafiar.

continua após a publicidade

— Eu já escolhi, só que o Demetrious falou que não ia voltar. Ele até me mandou uma mensagem no telefone. Falando que está muito feliz pelo que eu venho fazendo. Mas que ele realmente não iria voltar e que a gente pode marcar um treino junto, alguma coisa assim dessa forma, que já me agrada — iniciou.

— Eu já lutei com os melhores lutadores e, se eu não lutei, eu pelo menos treinei com eles. O Henry Cejudo foi um deles, eu lutei com o Kyoji Horiguchi. Que é um parceiro de time que eu tenho aqui, um dos melhores do mundo, foi contratado recentemente para o UFC também e faltava o Demetrious. Tem o Adriano Moraes também, que eu treino todo dia. Ele foi um grande campeão na Ásia, no One Championship — completou Alexandre.

Veja a entrevista completa abaixo:

Divisão dos moscas

Ao fim, Alexandre Pantoja destacou outros nomes que estão no UFC e que gostaria de encarar. O atual campeão afirmou que tem bons desafios para encarar.

— Mas agora olhando para a divisão tem bons nomes ali. São caras talentosos. O Manel Kape vem indo muito bem. O Brendon Moreno venceu muito bem agora, venceu suas últimas duas lutas também.

O Kai Kara-France, ele é um nocauteador, um excelente lutador também. O Kyoji Horiguchi que

é o cara que foi da minha academia agora, ele foi contratado para o UFC, é um parceiro de treino

de alto nível que eu tenho. Então eu tenho bons lutadores para enfrentar ainda ali — finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte