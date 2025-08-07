Yago Dora analisa pressão por liderança na WSL em etapa no Taiti

O destaque da última etapa da fase classificatória do World Surf League (WSL) está nas mãos de uma potência do surfe mundial: Yago Dora. Atual líder do Championship Tour (CT), o atleta brasileiro será responsável por vestir a lycra amarela na 11ª etapa da temporada. Em busca da vantagem nas finais, os surfistas precisam superar o brilhante Dora, que abriu o jogo sobre a pressão durante as baterias em Teahupoʻo, no Taiti.

continua após a publicidade

➡️ WSL em Teahupoʻo: confira baterias, horários e onde assistir

— Claro que tem a pressão de manter a liderança do ranking, mas, ao mesmo tempo, vejo pelo lado que não tenho a pressão de ter que lutar pela minha vaga nas finais. Isso já está garantido e pelo menos (eu estarei) entre os três primeiros do ranking, isso já é uma garantia. Então, essa pressão pelo menos não está em mim. Só tem uma das pressões que é de liderar o ranking e estou animado — confessou Dora.

Não é a primeira vez que os fãs do surfe mundial acompanharão um brasileiro com a lycra amarela em uma das etapas do Championship Tour. Apesar disso, o vestuário de destaque é novidade para Dora, que mostrou confiança no topo da tabela geral. Yago ainda exaltou a combinação entre as ondas das próximas etapas e seu estilo de surfar.

continua após a publicidade

— Eu estou muito animado para estrear a lycra amarela. É um momento muito especial e acho que um momento muito bom para estar assumindo a sua liderança e estar usando, indo para as próximas duas etapas, que é aqui em Teahupoo e depois Fiji, que são ondas que eu me identifico muito. Eu sinto que encaixam para o meu surfe, é o tipo de surfe que eu gosto de fazer e com certeza — afirmou.

A familiaridade com o mar do Taiti e Fiji pode ajudar o desempenho de Dora nas fases finais. No entanto, a imprevisibilidade do ambiente precisa ser levado em consideração e respeitado pelos surfistas competidores, segundo o brasileiro.

continua após a publicidade

— Teahupoo é uma etapa bem desafiadora. Acho que apesar de ser uma onda perfeita, é uma onda de alta consequência, então tem muito risco envolvido e a gente tem que estar com a atenção redobrada nesses momentos. Eu sinto que tenho o meu pontinho ali certo no line up, que consigo pegar as ondas boas e eu estou confiante, estou feliz de estar aqui.

A última parada da temporada regular será disputada em Teahupoo, no Taiti, entre os dias 7 e 16 de agosto. Caso alcance ao menos a semifinal, Yago Dora chegará ao Finals como líder da temporada — posição que dá vantagem direta na briga pelo título.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Liderança inédita de Yago Dora

Na elite da WSL desde 2018, Yago Dora usará a lycra amarela pela primeira vez na carreira na etapa de Teahupo'o, no Taiti. Com o vice-campeonato da etapa de Jeffreys Bay, o brasileiro chegou aos 51.430 pontos e garantiu a classificação antecipada ao Finals, deixando apenas quatro vagas em aberto.

Caso mantenha a liderança após a passagem pelo Taiti, Dora terá vantagem na briga pelo título, já que a WSL anunciou uma mudança importante nas regras do Finals. Desta vez, o líder do ranking precisa vencer apenas a primeira bateria na decisão para conquistar o título da temporada. Yago, então, irá coroar o melhor ano da sua carreira tanto dentro quanto fora d'água.