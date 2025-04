Alexander Zverev cai no ranking, mas busca vitória em ATP inédito de Munique

Alexander Zverev foi eliminado precocemente em Monte Carlo e sofreu as consequências. Após o fim do Masters 1000, o tenista foi ultrapassado por Carlos Alcaraz no ranking da ATP e caiu para terceira colocação. Caso vença o torneio de Munique, que será inédito devido à pontuação, o alemão poderá retomar o segundo lugar do mundo.

Zverev foi surpreendido logo na estreia do Masters 1000 em Monte Carlo e eliminado pelo italiano Matteo Berrettini. O tenista venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5, em 2h28min de partida. Com a saída antecipada, o alemão perdeu a oportunidade de conquistar os 1000 pontos do torneio.

Carlos Alcaraz, por sua vez, foi campeão em Monte Carlo e acumulou a pontuação máxima. O espanhol, que estava na terceira colocação, subiu no ranking, ultrapassou o alemão e, agora, é o top 2 do mundo.

Zverev e Alcaraz disputam posição no top 3 do ranking da ATP. (Foto: Martin KEEP / AFP)

Zverev disputa, a partir desta segunda-feira (14), o ATP 500 de Munique e busca recuperar a segunda posição. Entretanto, além de vencer, precisa torcer para o rival espanhol não ganhar. Ao mesmo tempo, Carlos Alcaraz compete no ATP de Barcelona, que também vale 500 pontos.

ATP 500 de Munique é inédito e conta com Zverev

No último sábado (12), o ATP 500 de Munique definiu o chaveamento do torneio com nomes de peso como o alemão Alexander Zverev, o norte-americano Ben Shelton, o argentino Francisco Cerundolo e o tcheco Jakub Mensik.

A competição acontece entre os dias 14 e 20 de abril, na Alemanha, e integra a temporada de terra batida do calendário do tênis masculino. Pela primeira vez, a edição de 2025 de Munique será disputado como um evento da classe de 500 pontos.