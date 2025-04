Contra Zverev, Berrettini vence ponto mais longo do ano; veja o vídeo

Nesta terça-feira (8), em sua maior vitória na carreira, por 2/6, 6/3 e 7/5 sobre o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, Matteo Berrettini também protagonizou o ponto mais longo do ano. E, tal como a partida, pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, o italiano venceu a jogada, após nada menos que 43 trocas de bolas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O plano de jogo era o mesmo, mas mudei minha atitude e a maneira como estava acreditando nos meus golpes. Não estava acertando minha direita e meu saque como nos dias anteriores e tive que adptá-los e ajustá-los às condições, e Sascha estava jogando inacreditavelmente bem, então não foi fácil. Aí disse a mim mesmo para ser mais agressivo, caso contrário perderia a partida. Felizmente deu certo - celebrou o 34º do mundo, de 28 anos.



Com o triunfo, o italiano tem 17 vitórias nos últimos 18 jogos no saibro. Na temporada passada, Berrettini conquistou os ATP's de Marraquesh, Gstaad e Kitzbuhel. Há dois dias, na estreia em Monte Carlo, o tenista da Itália eliminou o argentino Mariano Navone.

continua após a publicidade

- Cresci no saibro, onde joguei até os 19 anos. No circuito não jogamos muito nele, mas, ao mesmo tempo, fiquei de fora dos maior torneio no saibro nos últimos três anos e foi difícil. E agora quero curtir, me sinto, realmente, confortável no saibro - contou o italiano.

Após a partida desta terça, Berrettini foi chamado de 'santo' por alguns fãs.

Nas oitavas, Berrettini enfrentará o compatriota Lorenzo Musetti (16º) ou o tcheco Jiri Lehecka (28º). No confronto direto, está 2 a 0 para o tenista da República Tcheca.

continua após a publicidade

Com a derrota para Berrettini, Zverev perde a chance de ultrapassar Sinner

Com a eliminação precoce, Zverev perde a oportunidade de ultrapassar Jannik Sinner e alcançar o posto de número 1 do mundo pela primeira vez. Para isso, precisaria conquistar os títulos em Monte Carlo, Munique e Madri. O resultado mantém o italiano na liderança do ranking por, pelo menos, mais um mês — são 44 semanas consecutivas no topo desde junho de 2024.

➡️ João Fonseca confirma presença em novo torneio, mas pode não competir