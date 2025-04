Sem João Fonseca, ATP de Barcelona define chaveamento; Confira

No último sábado (12), o ATP 500 de Barcelona definiu o chaveamento do torneio sem João Fonseca, mas com Carlos Alcaraz. A competição acontece entre os dias 14 e 20 de abril, na Espanha, e integra a temporada de terra batida do calendário do tênis masculino.

O torneio conta com 32 tenistas, e nas cabeças de chaves estão Carlos Alcaraz, recém-campeão em Monte Carlo e campeão de Barcelona em 2022 e 2023, e Casper Ruud, que venceu o torneio em 2024 e defende o título.

Além deles, o ATP contará com atletas de peso, como o italiano Lorenzo Musetti, o grego Stefanos Tsitsipas, o russo Andrey Rublev e o australiano Alex de Minaur.

João Fonseca não aparece na lista do ATP 500 de Barcelona e motivo é o início precoce da temporada, já que o atleta "começou 2025" ainda em dezembro de 2024. O calendário do brasileiro estava intenso e o tenista escolheu descansar para as próximas competições. O início na gira deve ser o Masters de Madri que começa no dia 23 de abril.

Entenda as chaves do ATP 500 de Barcelona

Na primeira chave, Carlos Alcaraz começa o torneio contra um jogador vindo do qualifying e, se confirmar o favoritismo, enfrenta o vencedor da disputa entre Frances Tiafoe ou Tomas Machac. Além deles, a chave também conta com nomes como Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils durante a competição.

Na segunda chave, o atual campeão de Barcelona, Casper Ruud, também enfrenta um atleta chegando do qualifying na primeira rodada. Defender o título não será tão fácil, já que o norueguês pode enfrentar grandes nomes como Giovanni Mpetshi Perricard, Holger Rune e Andrey Rublev para chegar na final.

O torneio terá transmissão do canal ESPN (canal fechado) e do streaming Disney+.

Alcaraz é campeão do Masters 1000 em Monte Carlo

Carlos Alcaraz se consagrou campeão do Masters 1000 em Monte Carlo e garantiu o primeiro grande título do ano. O espanhol se complicou no primeiro set, mas virou e derrotou o italiano Musetti por 2 sets a 1, com as parciais de 3/6, 6/1 e 6/0, após 1h47min de duração.

Na manhã deste domingo (13), depois de 13 meses fora do pódio, o espanhol quebrou o jejum. Desde a vitória do Indian Wells, em março de 2024, Alcaraz não sentia o sabor de ser campeão em um Masters 1000.

O novo êxito torna o espanhol de Murcia o número dois do mundo no ranking da ATP. Alcaraz atingiu 7720 pontos, passando o alemão Alexander Zverev, que possui 7595. O primeiro lugar continua com Jannik Sinner, que acumula mais de 10 mil pontos.