O March Madness começou e com ele a expectativa para o próximo Draft da NBA chega junto. Há cerca de dois anos, Cooper Flagg é o nome mais cotado para ser a primeira escolha geral da seleção de 2025. O ala do time da universidade de Duke, os Blue Devils, impressionou na temporada 2024-25 da NCAA com médias de 18.9 pontos, 7.5 rebotes, 4.1 assistências, 1.3 tocos (blocks) e 1.5 roubos (steals).

Havia a grande chance de Flagg não disputar o March Madness depois de ter sofrido uma torção no tornozelo e ter desfalcado Duke nas últimas duas partidas da temporada regular. Contudo, na última quinta-feira (20), foi anunciado pelas redes sociais da própria universidade de que o jogador estaria disponível para a estreia na pós temporada contra o Mount St. Mary's Mountaineers.

Cooper Flagg será uma estrela da NBA?

Cooper Flagg é o grande nome do basquete universitário e o principal favorito a ser a primeira escolha do Draft da NBA. O calouro domina todos os aspectos do jogo e lidera Duke em todas as cinco principais estatísticas: 18.9 pontos, 7.5 rebotes, 4.1 assistências, 1.5 roubos de bola e 1.3 tocos por partida. Além disso, tem um aproveitamento de 36,8% nas bolas de três pontos, o que evidencia sua versatilidade ofensiva.

Além de ser um pontuador nato, Flagg se destaca pela capacidade de envolver seus companheiros, demonstrando visão de jogo e boas tomadas de decisão. Seu impacto não se resume apenas às estatísticas; ele eleva o nível competitivo da equipe e se impõe nos dois lados da quadra. Por tudo o que apresentou até agora, é considerado o melhor jogador de 18 anos do basquete universitário e tem tudo para ser um dos futuros rostos da NBA.

Confira outros talentos que podem estar na NBA na próxima temporada

O March Madness é a vitrine perfeita para jovens talentos que almejam um futuro na NBA. Embora Cooper Flagg seja um dos nomes mais comentados, outros jogadores tem destacado e podem ter seus nomes selecionados no próximo Draft. Confira alguns dos principais destaques desta temporada:

Johni Broome (Auburn)

Broome é a peça-chave do sucesso de Auburn. O pivô lidera os Tigers com 18.9 pontos e 3.1 assistências por partida, além de ter sido o líder de rebotes na SEC (Conferência Sudoeste da NCAA) com uma média de 10.6 por jogo.

O impacto do camisa 4 também acontece na defesa. Durante a temporada, ele registrou 2.3 tocos por jogo. A versatilidade em ambas as extremidades da quadra o torna um prospecto perigoso e completo.

Johni Broome é um dos principais destaques da NCAA e pode ser selecionado em uma escolha alta do Draft da NBA de 2025

Walter Clayton Jr. (Florida)

O Florida Gators chega ao torneio embalado após uma sequência de seis vitórias consecutivas, incluindo a conquista do título do torneio da SEC. Grande parte desse sucesso passa pelas mãos de Clayton, um pontuador nato com médias de 17.5 pontos e 4.3 assistências.

Um ponto a ser destacado é a eficácia do jogador nos arremessos de três pontos, acertando 37,7% das bolas de três em 7.8 tentativas por jogo.

Walter Clayton Jr. é um dos principais destaques da NCAA e pode ser selecionado em uma escolha alta do Draft da NBA de 2025

Braden Smith (Purdue)

Smith é o verdadeiro maestro do ataque de Purdue. Comanda o time com 8.7 assistências por jogo, liderando a Conferência Big Ten no quesito, ao mesmo tempo que mantém um controle de bola eficiente, cometendo apenas 2.9 perdas de posse (turnovers).

Com uma média de 16.1 pontos por jogo, o jogador tem um aproveitamento de 38,4% da linha dos três pontos, tornando-o uma ameaça dupla para as defesas adversárias.

Braden Smith é um dos principais destaques da NCAA e pode ser selecionado em uma escolha alta do Draft da NBA de 2025

Mark Sears (Alabama)

Em sua terceira temporada com Alabama, Sears tem sido um dos jogadores mais consistentes do time. O armador, recentemente nomeado para o time ideal da Associação de Imprensa Americana (AP All Ameirca Team), registra 18.7 pontos e 4.9 assistências por partida.

O desempenho do atleta será crucial para as aspirações do Alabama Crimson Tide de retornar ao Final Four (fase final do March Madness)

Mark Sears é um dos principais destaques da NCAA e pode ser selecionado em uma escolha alta do Draft da NBA de 2025

PJ Haggerty (Memphis)

Haggerty é um daqueles jogadores que desafiam qualquer sistema defensivo. Com um arsenal ofensivo variado, ele foi o terceiro cestinha da NCCA com 21.8 pontos por jogo, mostrando-se letal tanto em infiltrações quanto nos arremessos.

Além disso, ele também se destaca pela intensidade nas duas pontas da quadra o destaca, contribuindo com 5.8 rebotes, 3.8 assistências e 1.8 roubos de bola (steals) por partida.