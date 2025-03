Negócio bilionário: por que as franquias da NBA são tão caras?

A recente notícia da venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões (R$ 34,6 bilhões), estabelecendo um novo recorde na história das franquias esportivas norte-americanas, levanta a questão: o que torna as equipes da NBA tão valiosas?



💰 Fatores que impulsionam o valor das franquias da NBA

1. Direitos de transmissão lucrativos

A NBA assegurou um acordo de transmissão no valor de US$ 76 bilhões em 2024, garantindo uma receita significativa para as equipes e aumentando o valor das franquias.

2. Popularidade global crescente

A NBA expandiu sua presença internacional, atraindo fãs e patrocinadores de todo o mundo, o que contribui para o aumento do valor das equipes.

3. Investimentos em infraestrutura e marketing

Muitas franquias investem em arenas modernas e estratégias de marketing inovadoras, elevando a experiência dos fãs e, consequentemente, o valor da equipe.

4. Estabilidade econômica da liga

A NBA mantém uma estrutura financeira sólida, com políticas que promovem a competitividade e a sustentabilidade das franquias, tornando-as investimentos atraentes.

💸 As franquias mais valiosas da NBA

De acordo com a Forbes, as cinco franquias mais valiosas da NBA em 2025 são:

Golden State Warriors: US$ 8,8 bilhões New York Knicks: US$ 7,5 bilhões Los Angeles Lakers: US$ 7,1 bilhões Boston Celtics: US$ 6 bilhões Los Angeles Clippers: US$ 5,5 bilhões

Esses números refletem a combinação de fatores como desempenho esportivo, mercado local, receitas de transmissão e estratégias de marketing eficazes.

A venda recorde do Boston Celtics destaca a valorização contínua das franquias da NBA e os múltiplos fatores que contribuem para esses valores impressionantes.