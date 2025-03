O que é o March Madness, as ‘loucuras de março’ da NCAA?

As loucuras de março enfim começaram no basquete universitário norte-americano. O March Madness, como é chamado nos Estados Unidos, chegou com tudo na NCAA, que é o principal torneio masculino do esporte colegial. O terceiro mês do ano é conhecido assim pela quantidade absurda de jogos e, na temporada 2024/25, isso não será diferente.

continua após a publicidade

➡️ Boston Celtics é vendido e bate recorde bilionário nos EUA

A competição universitária tem grande apreço na população norte-americana e é a responsável por preparar e revelar grandes estrelas, que futuramente irão brilhar na NBA. Vale destacar que, no total, a NCAA tem 68 equipes de universidades ao redor dos Estados Unidos.

Na última temporada, o título ficou com a Uconn Huskies, de Connecticut, que bateu San Diego Aztecs na grande decisão. A fase do March Madness está prevista para ter início nesta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

A equipe Uconn Huskies venceu a última edição da NCAA (Foto: Divulgação/NCAA)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona o March Madness da NCAA?

Esta espécie de torneio surgiu em 1939, por meio de Harold Olsen que, na época, treinava a Universidade de Ohio. Apesar disso, foi apenas a partir de 1985 que a competição adotou o formato de mata-mata, que persiste até os dias atuais. A NCAA conta com 32 conferências e todos os campeões garantem vaga no March Madness. As outras 36 vagas para o campeonato são definidas por um comitê, que faz uma análise em três pontos:

Índice de porcentagem de notas dos jogadores (RPI);

Classificação dentro do ranking nacional;

Qualidade técnica dos adversários que foram enfrentados durante a temporada.

Além disto, ainda ocorre uma espécie de Final Four Preliminar que dá mais duas vagas para o campeonato, já englobado nessas 36 equipes. Por fim, as equipes são divididas em grupo regionais, com 16 participantes em casa e assim que começa o torneio mata-mata até as etapas finais.