O brasileiro Hugo Calderano disputará no próximo domingo o título inédito da Copa do Mundo de ITTF de Tênis de Mesa. O atleta é o primeiro nascido no continente americano a chegar à grande decisão, que será disputada contra o líder do ranking mundial, o chinês Lin Shidong. O Lance! informa horário e onde assistir à partida de Hugo Calderano.

A decisão será transmitida pela "Cazé TV", no próximo domingo, às 9h15 (de Brasília). Hugo Calderano garantiu a vaga após vencer na madrugada deste sábado (19) o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking mundial, por 4 a 3. O brasileiro tornou o primeiro atleta fora da Ásia ou Europa a alcançar a classificação para esta fase.

Horário e onde assistir à final de Hugo Calderano

Hugo Calderano x Lin Shidong

Final - Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa

📆 Data: domingo, 20/04/2025

🕕 Horário: 9h15 de Brasília

📍 Local: Macau, China

📺 Onde assistir: CazéTV (streaming)

A vitória na semifinal foi histórica, o brasileiro de 28 anos saiu perdendo por 3 a 1, precisou salvar um match point e conseguiu a virada. Calderano já havia garantido uma medalha na competição ao derrotar nas quartas de final o japonês Tomokazu Harimoto, terceiro do ranking mundial. Com a vitória, ele vai brigar pelo ouro contra o chinês Lin Shidong, primeiro do ranking.

O retrospecto do brasileiro contra o número um do mundo é favorável. Os atletas se enfrentaram em apenas uma oportunidade, no WTT Contender Durban 2023, na África do Sul. Nesta ocasião, Calderano superou o rival por 3 a 2 nas quartas de final e garantiu o título da competição posteriormente.

Hugo Calderano vem de cinco vitórias consecutivas na Copa do Mundo ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, sigla em inglês), deixando para trás o canadense Eugene Wang, os japoneses Yukiya Uda, Hiroto Shinozuka e Tomokazu Harimoto, além do chinês Wang Chuqin. Em seis participações nestacompetição, o melhor resultado do brasileiro foi às quartas de final em 2019.

