Premiação ATP Barcelona: quanto Carlos Alcaraz pode receber pelo título?

Com o apoio da torcida, o tenista espanhol Carlos Alcaraz entra em quadra neste domingo (20) em busca do título do ATP de Barcelona. Na decisão, enfrenta o dinamarquês Holger Rune. A vitória dá ao campeão uma bolada milionária de premiação.

O ATP distribuiu, ao longo do campeonato, um total de US$ 3,2 milhões, o corresponde a R$ 18,5 milhões na cotação mais atual. Nesta edição, a competição aumentou em quase 4% o valor do prêmio.

A edição 2025 teve uma redução no número de jogadores disputando o campeonato, saindo de 48 participantes para 32 neste ano. No total, foram duas fases qualificatórias e mais cinco fases nas chaves principais.

Carlos Alcaraz enfrenta Holger Rune na final do ATP de Barcelona. (Foto: GREG BAKER / AFP)

Quanto o ATP de Barcelona paga de premiação?

Os atletas que saíram na primeira rodada da chave principal receberam cerca de US$ 25 mil, em torno de R$ 145 mil. Nas oitavas, o prêmio subiu para US$ 45 mil (R$ 261 mil).

Nas quartas de final, a premiação do ATP de Barcelona salta US$ 85,7 mil (R$ 497 mil) e nas seminais o valor atinge US$ 164 mil (R$ 952 mil).

Na decisão, o vencedor do duelo entre Alcaraz e Rune levará para casa US$ 593 mil, ou R$ 3,4 milhões, um aumento de 9,58% em relação ao ano passado. Já o vice-campeão fica com US$ 316 mil, que corresponde a R$ 1,8 milhões.