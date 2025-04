Hugo Calderano segue fazendo história. Neste sábado (10), o brasileiro derrotou o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo, e avançou, pela primeira vez, à final da Copa do Mundo da ITTF, disputada em Macau, na China. Com o feito, Calderano se tornou o primeiro mesatenista fora da Ásia e da Europa a alcançar uma decisão na história da competição, uma das mais prestigiadas do tênis de mesa mundial.

Na grande final, Hugo Calderano terá pela frente o chinês Lin Shidong, atual número 1 do mundo. O Lance! apresenta o jovem fenômeno que será o adversário do brasileiro na decisão.

Quem é Lin Shidong, adversário de Hugo Calderano na final da Copa do Mundo?

Lin Shidong é uma das maiores promessas da nova geração do tênis de mesa chinês (Foto: WTT)

Nascido em 2005, o jovem já se destacou tanto nas categorias de base quanto no circuito profissional, chamando atenção pelo estilo agressivo, técnica apurada e postura competitiva.

Destro e com empunhadura clássica, Lin Shidong adota um jogo ofensivo que mistura potência e precisão — marca registrada dos grandes nomes do esporte na China. Aos 20 anos, ele lidera o ranking mundial da ITTF.

Em setembro de 2024, Lin conquistou seu primeiro título mundial ao derrotar Wang Chuqin, então número 1 do mundo. Pouco depois, brilhou no Smash de Singapura — um dos quatro Grand Smashes do calendário — onde conquistou a tríplice coroa: ouro em simples, duplas e duplas mistas.

Agora, ele tenta ampliar sua coleção de títulos diante de Hugo Calderano na final da Copa do Mundo. O duelo decisivo acontece neste domingo (20), às 9h15 (horário de Brasília).