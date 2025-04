Carlos Alcaraz x Runer: horário e onde assistir à final do ATP de Barcelona

Neste domingo (20), acontece a final do ATP 500 de Barcelona 2025, um dos torneios mais tradicionais do tênis. Estão na disputa, o espanhol Carlos Alcaraz, 2º no ranking mundial e o dinamarquês Holger Rune. O Lance! informa o horário e onde assistir à partida.

A decisão será transmitida pela ESPN e Disney+, às 11h (de Brasília). Este será o quarto encontro entre Alcaraz e Rune na carreira. O espanhol lidera a disputa por 2 a 1, vencendo no Next Gen ATP Finals, em 2021, e em Wimbledon, em 2023. Já o dinamarquês venceu a disputa no Masters 1000 de Paris, em 2022. Baseado no equilíbrio entre os confrontos, a expectativa é de mais uma grande atuação em Barcelona.

Horário e onde assistir à final do ATP 500 de Barcelona



Carlos Alcaraz x Holger Runer

Final - ATP 500 de Barcelona 2025



📆 Data: domingo, 20/04/2025

🕕 Horário: 11h de Brasília

📍 Local: Quadra Rafael Nadal, Barcelona

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Recém campeão do Masters 1000 de Monte Carlo 2025, Carlos Alcaraz segue embalado em busca de mais um título na carreira. Vice-líder do ranking mundial, o espanhol tenta levantar o terceiro troféu do torneio, após conquistar as edições de 2022 e 2023. O tenista de 21 anos, chegou à final sem perder sets e deixando para trás adversários importantes, como Alex de Minaur (7º do ranking) e Arthur Fils (14º).

Holger Rune também chega forte para a disputa, tendo perdido apenas um set durante a campanha. Com a chegada à final, o dinamarquês garantiu sua volta ao top 10. O jovem de 21 anos tenta voltar a levantar um troféu após dois anos.

Alcaraz e Rune, são dois dos principais nomes da nova geração do tênis mundial e têm potencial de sobra para protagonizarem grandes confrontos ao longo dos próximos anos.

