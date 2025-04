Bia Haddad no WTA de Madri: confira onde assistir e horário

Tentando interromper a sequência de nove derrotas seguidas, Bia Haddad Maia (19ª do mundo) estreia nesta quinta-feira (24) no Masters 1000 de Miami. A adversária da brasileira será a americana Bernarda Pera (81ª) , em torno das 8h (de Brasília), com transmissão da ESPN no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Em prol do crescimento do esporte, Liga Tênis 10 realiza torneio no Rio de Janeiro

Bia Haddad venceu um dos dois duelos contra a rival

Será um tira-teima entre as duas tenistas, já que o confronto direto está empatado em 1 a 1. O primeiro embate foi há 11 anos, na final do WTA de Breda, com triunfo da americana por 6/1 e 7/6. Em 2019, na estreia no Aberto da Austrália, a tenista paulistana deu o troco, vencendo por 6/3, 5/7 e 6/4.

Bia Haddad Maia no Australian Open (Foto: Paul Crock / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com apenas duas vitórias na temporada, ambas no Aberto da Austrália, em janeiro, a número 1 do Brasil tenta terminar o mau momento em um torneio onde guarda boa lembrança. Ano passado, Bia Haddad fez sua melhor campanha na capital espanhola, quando só parou nas quartas de final, diante da campeã, a polonesa Iga Swiatek.

continua após a publicidade

A estrela do tênis polonês, por sinal, também estreia nesta quinta. E Swiatek terá a chance uma revanche, já que vai enfrentar a filipina Alexandra Eala, 72ª do mundo, responsável por sua eliminação no WTA 1000 de Miami, mês passado. No caminho até as semifinais no torneio na Flórida, a jovem tenista, de 19 anos, despachou outras duas campeãs de Slam: a americana Madison Keys e a letã Jelena Ostapenko.

FICHA TÉCNICA: Bia Haddad Maia X Bernarda Pera

WTA 1000 DE MADRI — ESTREIA

📅 Dia: quinta-feira, 24 de abril de 2025;

⏰ Horário: em torno das 8h (de Brasília);

🗺️ Local: Caixa Mágica, Madri, Espanha

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming pago)