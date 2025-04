Fenômeno do tênis mundial e multicampeão de Grand Slams aos 21 anos, o espanhol Carlos Alcaraz é o personagem da série 'My Way', lançada pela Netflix nesta quarta-feira (23). Ao todo, são três capítulos, gravados ao longo da temporada de 2024, na qual o tenista nascido em Murcia venceu 54 de 67 partidase conquistou quatro títulos, com destaque para dois Majors: Roland Garros e Wimbledon.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A série não deixa você ficar entediado. Muitas coisas acontecem. Tem alegrias, maus momentos, momentos emocionantes, pessoais, profissionais… Estou muito feliz com tudo e acho que as pessoas vão gostar - contou o número 3 do ranking mundial, durante evento de divulgação, em Madri, na terça-feira.

- É difícil escolher meu momento favorito. Talvez quando eu ganhei Roland Garros. Porque mexe comigo quando vejo, é muito emocionante como aconteceu (sofri uma lesão no antebraço semanas que antecederam o torneio) e, também, pela maneira como eu curto isso com as pessoas que eu amo e que me amam - revelou o ex-líder do ranking mundial.

continua após a publicidade

Gravada pela Morena Films, sob a direção de Jorge Laplace, a série acompanhou Alcaraz nos Masters 1000 de Indian Wells e de Madri, além de Roland Garros e dos Jogos Olímpicos de Paris. A produção mostra reuniões familiares, comemorações de títulos e também momentos difíceis, como quando Alcaraz teve que desistir dos torneios de Monte Carlo e Barcelona devido à lesão no braço.

Trailer da série da Netflix mostra vários momentos de Alcaraz

Abaixo, o trailer da série:

Toda a equipe de Alcaraz, como o agente, Albert Molina, o técnico, Juan Carlos Ferrero, o fisioterapeuta, Juanjo Moreno, participam da série com entrevistas. O irmão, Alvaro, e os pais, Carlos e Virginia, também fazem parte de momentos importantes de 'My Way'.



- Sem eles não seria quem eu sou. Tenho que agradecer a eles. Sempre digo que sou muito sortudo e vocês verão isso no documentário - adiantou o atual campeão de Roland Garros.

continua após a publicidade

O espanhol Carlos Alcaraz em Madri (Divulgação)