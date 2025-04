Quanto João Fonseca pode faturar se vencer o Madrid Open?

João Fonseca está de volta às quadras. Após um mês dedicado aos treinos no Rio de Janeiro, o jovem tenista brasileiro estreia nesta quinta-feira (24) no Masters 1000 de Madrid, enfrentando o dinamarquês Elmer Moller na primeira rodada. Atual número 65 do ranking da ATP, Fonseca inicia no saibro europeu uma sequência importante que terá como ponto alto a disputa de Roland Garros.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Além da oportunidade de enfrentar alguns dos principais nomes do circuito — como Djokovic, Alcaraz e Zverev —, o torneio também oferece uma premiação milionária. O campeão da chave de simples receberá € 985 mil, o equivalente a R$ 6,58 milhões na cotação atual.

💸 Premiação por fase no Madrid Open

Mesmo sem chegar ao título, João Fonseca pode sair da capital espanhola com o bolso cheio. Quem for eliminado ainda na primeira rodada, por exemplo, já garante €20,8 mil (R$ 139 mil). Confira o valor que ele pode conquistar a cada fase:

continua após a publicidade

Primeira rodada : €20.820 (R$ 139.292)

: €20.820 (R$ 139.292) Segunda rodada : €30.895 (R$ 206.686)

: €30.895 (R$ 206.686) Terceira rodada : €52.925 (R$ 353.061)

: €52.925 (R$ 353.061) Oitavas de final : €90.445 (R$ 605.079)

: €90.445 (R$ 605.079) Quartas de final : €165.670 (R$ 1.108.316)

: €165.670 (R$ 1.108.316) Semifinalista : €291.040 (R$ 1.947.067)

: €291.040 (R$ 1.947.067) Vice-campeão : €523.870 (R$ 3.505.672)

: €523.870 (R$ 3.505.672) Campeão: €985.030 (R$ 6.589.839)

🛣️ Possível caminho até o título

Se quiser sonhar alto, João Fonseca terá uma trajetória dura pela frente. Veja os possíveis adversários:

1ª rodada: Elmer Moller 2ª rodada: Tommy Paul 3ª rodada: Khachanov ou Opelka Oitavas: Draper, Tien, Griekspoor ou Berrettini Quartas: Djokovic, Tiafoe, Goffin, Humbert ou Baez Semis: Alcaraz, Musetti, Tsitsipas ou de Minaur Final: Zverev, Fritz, Rune ou Rublev

João já soma três títulos em 2025 — Camberra, Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires — e agora busca brilhar em um dos palcos mais prestigiados do tênis mundial. E se o sonho do título parecer distante, os prêmios em euros mostram que cada jogo em Madrid vale — literalmente — muito.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.