Estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Madri; onde assistir e horário

Mais jovem tenista a vencer uma partida no torneio, em 2024, aos 17 anos, João Fonseca está de volta ao Masters 1000 de Madri. A tão aguardada estreia do número 1 do Brasil e 65º do mundo, na quadra central do torneio espanhol, é nesta quinta-feira, em torno das 11h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN no Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em confronto inédito, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai medir forças, pela primeira vez na carreira, com o número 2 da Dinamarca, Elmer Moller, de 21 anos e 114º do mundo. Quem avançar vai medir forças com o americano Tommy Paul na segunda rodada (12º).

A programação da quadra central começa, às 6h (de Brasília), com o duelo entre o australiano Aleksandar Vukic e o japonês Kei Nishikori. Depois, será a vez de duas partidas da WTA: Não antes das 8h, a russa Mirra Andreeva enfrenta a tcheca Marie Bouzkova. Por fim, no último duelo antes do jogo do brasileiro, a filipina Alexandra Eala desafia a polonesa Iga Swiatek.

O adversário de João Fonseca desta quinta vem embalado pelo título do Challenger de Oeiras, em Portugal, no domingo (20), também no saibro, como na capital espanhola. Com os dois jogos do qualifying em Madri, Moller venceu sete partidias seguidas, uma delas por W.O., contra o veterano cazaque Mikhail Kukushkin, de 37 anos e 167º, na campanha em terras lusitanas. Em Oeiras, o dinamarquês estreou vencendo o brasileiro Thiago Monteiro (93º). Depois, eliminou o suíço Remy Bertola (292º), o russo Roman Safiullin (73º). Na final, ele surpreendeu o atual campeão, o argentino Francisco Comesana (62º), por 6/0 e 6/4.



Já no quali espanhol, o jovem dinamarquês derrotou o americano Nishesh Basavareddy (107º, por duplo 6/1) e o polonês Kamil Majchrzak (90º, por 5/7, 6/4 e 6/4).

Sem disputar uma partida oficial desde o dia 24 de março, quando parou na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, o número 1 do Brasil e 65º do mundo, por sua vez, conquistou dois Challengers neste ano: em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida. No saibro, no entanto, o brasileiro conquistou, em fevereiro, o mais importante título (por ora da carreira), no ATP 250 de Buenos Aires, no saibro. Nesse piso, em 2025, o tenista carioca soma cinco vitórias e apenas uma derrota (para o francês Alexander Muller, na estreia no Rio Open)

João Fonseca cria seu jogador perfeito

Em entrevista à ESPN Brasil, João Fonseca criou seu jogador perfeito. Confira abaixo:



Na manhã desta quarta, João Fonseca treinou com o experiente búlgaro Grigor Dimitrov (vídeo abaixo). Na véspera, o parceiro de treino foi justamente seu algoz da terceira rodada em Miami, o australiano Alex De Minaur.





João Fonseca no Masters 1000 de Madri (Chema Diaz | Diario AS)

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X ELMER MOLLER

MASTERS 1000 DE MADRI— ESTREIA

📅 Dia: segunda, 24 de abril de 2025;

⏰ Horário: em torno das 11h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Caixa Mágica, em Madri, na Espanha

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)