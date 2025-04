Alcaraz alcança marca história no tênis espanhol; superar Nadal é desafio

Carlos Alcaraz começou uma perseguição ao ícone Rafael Nadal ao garantir a 7º final de Masters 100 da carreira, neste sábado, ao avançar em Monte Carlo. Com a classificação, Carlitos garantiu a 7º final de Masters 100 da carreira e se tornou o segundo tenista espanhol com mais finais na competição. Com apenas 21 anos, o número três do mundo está atrás de Nadal e empatado com David Ferrer.

Alcaraz corre atrás de Nadal

Alcaraz se tornou o 3º tenista espanhol a alcançar a marca de sete finais em Masters 1000. Na lista, Nadal está em primeiro lugar com 53 finais e Alcaraz está em 2º lugar, empatado com David Ferrer, já aposentado, que também acumula sete finais.

Em março de 2022, Alcaraz conquistou seu primeiro título de Masters 1000 em Miami e, em maio, venceu em Madri, derrotando Rafael Nadal e Novak Djokovic. Em 2023, o espanhol conquistou os títulos de Indian Wells e Madri, e chegou à final do Cincinnati Masters, onde protagonizou outro duelo épico contra Djokovic. Em 2024, o espanhol venceu em Indian Wells mais uma vez.

Final em Monte Carlo

Carlos Alcaraz, número três do mundo, se complicou no primeiro set, mas fez valer o favoritismo na partida deste sábado (12). O espanhol garantiu a primeira vaga na final do Masters 1000 de Monte Carlo, primeiro grande evento da temporada europeia no saibro.

O tenista de 21 anos venceu o duelo espanhol contra Alejandro Fokina, 42º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 após 2h09min de duração, na quadra central Rainier III do Monte Carlo Country Clube.

Carlos Alcaraz venceu Andrey Rublev, pela segunda rodada do ATP Finals (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Relembre a carreira de Carlitos

Carlos Alcaraz Garfia nasceu em 5 de maio de 2003, em El Palmar, Murcia, Espanha. Desde cedo, mostrou talento no tênis, influenciado pelo pai, Carlos Alcaraz González, que atuava como treinador. Aos quatro anos, começou a jogar no Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Seu talento chamou a atenção do empresário Albert Molina, que o levou à academia de Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, onde iniciou seu treinamento profissional. O Lance! te conta tudo sobre o tenista Carlos Alcaraz.

Em 2018, com apenas 15 anos, Alcaraz ingressou no circuito profissional da ATP. Seu primeiro grande impacto veio em 2021, quando conquistou seu primeiro título ATP em Umag e venceu o Next Gen ATP Finals. No mesmo ano, alcançou as quartas de final do US Open, tornando-se um dos jovens mais promissores do circuito.

Em 2024, Alcaraz fez história ao conquistar Roland Garros, tornando-se o mais jovem jogador a vencer um Grand Slam em todas as superfícies. Ele defendeu seu título em Wimbledon, tornando-se bicampeão ao vencer Djokovic na final. Durante as Olimpíadas de Paris, Alcaraz chegou à final, mas acabou com a medalha de prata após ser derrotado por Djokovic.

