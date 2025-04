Foi um dia em que Carlos Alcaraz precisou mostrar raça. Nesta sexta-feira (11), o número 3 do mundo sofreu, mas garantiu sua vaga nas semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo, o primeiro grande torneio da temporada europeia no saibro.

O espanhol derrotou Arthur Fils, 15º do ranking, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, após 2h23min de duelo na quadra central Rainier III, do Monte Carlo Country Club.

Na semifinal, Alcaraz terá um duelo espanhol contra Alejandro Davidovich Fokina, 42º do mundo, que passou com facilidade pelo australiano Alexei Popyrin em dois sets. Os dois já se enfrentaram em 2023, em Barcelona, com vitória de Alcaraz.

Essa será a terceira semifinal do ano para o espanhol, que foi campeão do ATP 500 de Roterdã e caiu nas semis do Masters 1000 de Indian Wells. Em Monte Carlo, ele disputa o torneio pela segunda vez — e essa será sua primeira semifinal no principado. No total, será a 10ª semifinal de Masters 1000 na carreira do jovem de 21 anos.

Como foi o jogo entre Alcaraz e Fils?

Carlos Alcaraz na partida contra Arthur Fils, em Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz começou com dificuldades para se impor diante das boas devoluções de Fils, que abriu 3/0 com duas quebras de serviço. Tentando reagir, o espanhol passou a jogar mais dentro da quadra, devolveu uma das quebras no 4º game e empatou ao devolver outra no 8º. No entanto, cometeu erros ao tentar ser agressivo, foi quebrado novamente e viu o francês fechar o set ao salvar dois break points.

Na segunda parcial, Fils manteve bons games de saque e contou com erros nas devoluções de Alcaraz. O espanhol precisou salvar break points no 1º e no 5º game, e, sacando para se manter vivo no 11º game, salvou três break points (0-40) com coragem. Em seguida, pressionou e conseguiu quebrar o francês para fechar o set e levar a decisão para o terceiro.

No set final, Fils chegou a abrir 3/1 com uma quebra, mas Alcaraz, mesmo sem estar no auge técnico, reagiu com personalidade. O espanhol encontrou seu ritmo, devolveu a quebra e venceu cinco games consecutivos para fechar a partida com autoridade.