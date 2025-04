Carlos Alcaraz deu uma força a João Fonseca, ao vencer a partida desta quinta-feira (10), pelas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Isso porque o número 3 do mundo superou o alemão Daniel Altmaier (84º), por 6/3 e 6/1, que passaria o número 1 do Brasil e 59º do planeta, se vencesse o duelo.

- Honestamente, foi difícil, Danny está jogando muito bem. Ele é um jogador sólido do fundo de quadra no saibro, com um jogo difícil: bastante top spin e ele é muito bom fisicamente. O placar não mostra o quão difícil foi, tive que batalhar no primeiro set - analisou o espanhol

Durante o jogo, Alcaraz venceu o ponto da semana, segundo o narradorda Tennis TV apontou no Instagram. Teve curta, lob, muita correria. Veja a jogada espetacular no vídeo abaixo:

Outros três rivais de João Fonseca perderam na estreia

Com a derrota de Altmaier, todos os quatro que poderiam passar João Fonseca na próxima segunda-feira caíram em Monte Carlo. Os outros três tropeçaram logo na estreia, na segunda-feira: o chinês Yunchaokete Bu e os argentinos Mariano Navone e Camilo Ugo Carabelli.

Alcaraz e Altmaier duelam pela primeira vez em ATP

Aos 21 anos, Alcaraz, por sua vez, que vinha de triunfo sobre o argentino Francisco Cerundolo na estreia, se tornou o quinto espanhol com mais partidas de quartas de final em Masters 1000: 16, empatado com Tommy Robredo.

O líder nesse quesito, como mostra o quadro abaixo, é Rafael Nadal, com 99:



Alcaraz espera dificuldades contra Fils

Competindo em Monte Carlo pela primeira vez (em 2022, caiu logo na estreia), Alcaraz espera um duelo difícil na próxima fase, contra o francês Arthur Fils (15º, de 20 anos), algoz do campeão de 2023, o russo Andrey Rublev, pçor 6/2 e 6/3.

- Será minha primeira quartas de final aqui. Vai ser realmente muito difícil contra Arthur, que está jogando um ótimo tênis. Vai ser uma partida interessante, será linda para assistir e, certamente, as pessoas vão curtir - previu o número 3 do mundo, que jamais enfrentou o rival.