Carlos Alcaraz vence e disputará final de Monte Carlo contra freguês

Carlos Alcaraz, número três do mundo, se complicou no primeiro set, mas fez valer o favoritismo na partida deste sábado (12). O espanhol garantiu a primeira vaga na final do Masters 1000 de Monte Carlo, primeiro grande evento da temporada europeia no saibro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tenista de 21 anos venceu o duelo espanhol contra Alejandro Fokina, 42º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4 após 2h09min de duração, na quadra central Rainier III do Monte Carlo Country Clube. Esta é a segunda vez que o natural de Murcia disputa o torneio.

Alcaraz atingiu sua 23ª final na carreira, onde irá buscar o 18º troféu, o segundo na temporada. O atleta busca o maior título de 2025 e primeiro Masters 1000 em mais de um ano, desde a conquista de Indian Wells em março de 2024. Carlos busca o sexto título neste tipo de evento, no que será sua sétima decisão.

continua após a publicidade

Alcaraz vinha em um começo de ano titubeante, perdendo nas semis em Indian Wells, estreia em Miami, quartas no Australian Open e o único título no ATP 500 de Roterdã, na Holanda.

O adversário do espanhol sai do duelo entre o australiano Alex De Minaur, 10º, e o italiano Lorenzo Musetti, 16º, tenistas que jamais jogaram uma final de Masters no saibro. De Minaur tem uma final deste tipo de torneio no piso duro do Canadá em 2023, mas perdeu para Jannik Sinner.

continua após a publicidade

No retrospecto, Carlos Alcaraz lidera por 4 a 1 contra Musetti, onde sofreu a única derrota da disputa em uma final no piso lento, em 2022, em Hamburgo, na Alemanha. Contra De Minaur, o espanhol nunca perdeu em três encontros.

Como foi o jogo entre Alcaraz e Fokina na semifinal de Monte Carlo?

Alcaraz começou com tudo, saiu quebrando, fez 3 a 1, mas permitiu a reação de Fokina. Carlitos voltou ao comando da partida e teve 5 a 3 para fechar o set, mas, mais uma vez, se complicou e precisou disputar o tie-break. Fokina foi mal na decisão, deu oportunidades e o campeão de Roland Garros dominou para fazer 7/6 (7/2).



No segundo set, Alcaraz também começou na frente, abriu 3 a 1, teve chances de ampliar, mas não conseguiu. No nono game, Alcaraz teve match-point, mas Fokina fez milagre no ponto e adiou o triunfo do rival, levando o público ao delírio. Fokina ainda salvou outros três match-points, mas não foi o suficiente. Carlos fechou o jogo no saque a seguir na segunda oportunidade com o serviço.

Carlos Alcaraz comemora vitória em partida do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP).

➡️Alcaraz vira contra Fils e avança à semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo