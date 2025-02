Tenista Carlos Alcaraz: veja idade, história e títulos

Carlos Alcaraz Garfia nasceu em 5 de maio de 2003, em El Palmar, Murcia, Espanha. Desde cedo, mostrou talento no tênis, influenciado pelo pai, Carlos Alcaraz González, que atuava como treinador. Aos quatro anos, começou a jogar no Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Seu talento chamou a atenção do empresário Albert Molina, que o levou à academia de Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, onde iniciou seu treinamento profissional. O Lance! te conta tudo sobre o tenista Carlos Alcaraz.

Em 2018, com apenas 15 anos, Alcaraz ingressou no circuito profissional da ATP. Seu primeiro grande impacto veio em 2021, quando conquistou seu primeiro título ATP em Umag e venceu o Next Gen ATP Finals. No mesmo ano, alcançou as quartas de final do US Open, tornando-se um dos jovens mais promissores do circuito.

Ascensão meteórica do tenista Carlos Alcaraz e primeiros grandes títulos (2022–2023)

O ano de 2022 marcou a consolidação de Alcaraz no topo do tênis. Em março, conquistou seu primeiro título de Masters 1000 em Miami e, em maio, venceu em Madri, derrotando Rafael Nadal e Novak Djokovic no caminho. No US Open, conquistou seu primeiro Grand Slam e tornou-se o mais jovem número 1 da história da ATP, com apenas 19 anos. Ele encerrou a temporada como o mais jovem a finalizar um ano no topo do ranking.

Em 2023, Alcaraz manteve sua ascensão ao vencer Wimbledon, superando Novak Djokovic em uma final histórica de cinco sets. Além disso, conquistou os títulos de Indian Wells e Madri, e chegou à final do Cincinnati Masters, onde protagonizou outro duelo épico contra Djokovic. Ele terminou o ano como número 2 do mundo, consolidando-se como um dos principais rivais do sérvio.

Temporada 2024: carreira no saibro e Olimpíadas

Em 2024, Alcaraz fez história ao conquistar Roland Garros, tornando-se o mais jovem jogador a vencer um Grand Slam em todas as superfícies. Ele defendeu seu título em Wimbledon, tornando-se bicampeão ao vencer Djokovic na final. Durante as Olimpíadas de Paris, Alcaraz chegou à final, mas acabou com a medalha de prata após ser derrotado por Djokovic.

No entanto, a reta final de 2024 foi irregular. Ele sofreu uma derrota inesperada na segunda rodada do US Open e enfrentou desafios no circuito asiático, caindo precocemente em torneios como o Masters de Xangai e o ATP Finals. Apesar disso, conquistou o ATP 500 de Pequim, tornando-se o primeiro jogador da história a vencer torneios desse nível em todas as superfícies.

Rivalidades e estilo de jogo

Carlos Alcaraz tem protagonizado algumas das maiores rivalidades do tênis atual. Seus confrontos com Jannik Sinner são intensos e equilibrados, com partidas históricas, como a vitória no US Open de 2022, quando salvou match point antes de avançar às semifinais. Contra Novak Djokovic, Alcaraz também disputou duelos memoráveis, como a final de Wimbledon 2023, onde encerrou o domínio do sérvio no torneio, e a final olímpica de 2024, vencida por Djokovic.

Seu estilo de jogo é caracterizado por explosão física, potência nos golpes e grande variação tática. Ele combina agressividade com um toque refinado, utilizando slices e drop shots para desequilibrar adversários. Além disso, sua capacidade defensiva e movimentação impecável tornam-no um dos jogadores mais completos da atualidade.

Expectativas de Alcaraz para 2025 e além

Com apenas 21 anos, Alcaraz ainda tem muito a evoluir. Para 2025, ele busca recuperar o posto de número 1 do mundo e ampliar sua coleção de títulos de Grand Slam. O Australian Open deste ano foi um desafio, já que perdeu para Djokovic nas quartas de final, mas sua fome de vitórias e talento indicam que novas conquistas estão a caminho.

Carlos Alcaraz já é um dos grandes nomes do tênis e, com sua juventude e determinação, pode escrever uma história ainda mais brilhante nos próximos anos.