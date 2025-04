Eliminado na estreia em 2022, em sua única participação, Carlos Alcaraz conquistou, nesta quarta (9), a primeira vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. O número 3 do mundo virou pra cima do argentino Francisco Cerundolo (22º), por 3/6, 6/0 e 6/1.

- Não comecei bem. Cometi muitos erros e o deixei jogar dentro da quadra, dominando os pontos - comentou o espanhol, que chegou à 16ª vitória em 20 partidas na temporada.

- Sabia que teria que fazer algo a mais, jogar mais agressivo e impor meu tênis, curtas, ir pra rede e mais agressividade. A mudança mais importante foi a devolução de saque, tentei devolver mais próximo à linha e empurrá-lo (para o fundo da quadra) - continuou Alcaraz.

Nesta semana, o jovem espanhol, de 21 anos, busca o nono título no saibro na carreira. Antes da estreia, Alcaraz contou que a pressão que sente com a possibilidade de passar Jannik Sinner no ranking. Como se sabe, o tenista italiano está suspenso por doping e só volta ao circuito em maio.

- Muitas pessoas estão me perguntando, ou estão me dizendo, que eu tenho a chance de me tornar o número 1 se Jannik não estiver jogando. Então, provavelmente, essa pressão me matou de alguma forma - admitiu o espanhol, que não tem chances mais de passar o italiano até o retorno dele.

Alcaraz enfrenta Altmaier

Eliminado na estreia de 2022 pelo americano Sebastian Korda, Alcaraz vai enfrentar o alemão Daniel Altmaier (de 26 anos e 84º do mundo), algoz do experiente francês Richard Gasquet, por 7/5, 5/7 e 6/2. Será o primeiro duelo entre os dois em ATP's. Em Challenger, o espanhol superou o tenista da Alemanha na semifinal de Cordenons, em 2020.

De seus 17 títulos como profissional, Alcaraz ganhou um em 2025, por ora, na quadra rápida de Rotterdam, em fevereiro.