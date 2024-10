CAS recebe notificação da WADA e inicia procedimento sobre Sinner

Jannik Sinner em Pequim (Foto: WANG Zhao / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/10/2024 - 17:27 • Pequim (CHI)

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), maior instância da justiça desportiva mundial, divulgou um comunicado em que informa oficialmente ter recebido oficialmente a apelação judicial apresentada pela Agência Mundial Antidoping (WADA) contra Jannik Sinner.

De acordo com o comunicado, a WADA fez uma representação formal contra o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, a Federação Internacional de Tênis (ITF) e a Agência Internacional de Integridade no Tênis (ITIA), que é o órgão independente do tênis que investiga e julga casos de doping e corrupção no esporte.

A WADA questiona formalmente a decisão tomada pela ITIA em 19 de agosto de 2024 que considerou Sinner inocente no caso de contaminação pelo anabolizante Clostebol em teste colhido em março deste ano, durante a disputa de Indian Wells.

A WADA aponta que o tribunal que julgou o caso Sinner considerou sua inocência pelo artigo 10.5 do Programa Antidoping do Tênis (TADP) em que não houve intenção, entretanto, os artigos 2.1 e 2.2, que foi de testar positivo para substância anabolizante da lista de proibidos em prova e contraprova foram violadas. A WADA pede pena de 1 a 2 anos de suspensão das quadras para o número 1 do mundo.

Ainda no comunicado, o CAS afirma que atleta, ITIA e ITF já foram comunicados do processo e devem apresentar sua defesa com documentos ao Tribunal. De acordo com o jornal italiano La Reppublica, o julgamento final de Sinner, dada entrega das partes, incluindo a WADA, deve ocorrer até fevereiro de 2025.

O CAS aponta ainda em seu comunicado que a decisão que tomar é definitiva e que caso haja discordância de qualquer uma das partes, após a decisão final, é possível recorrer à justiça comum da Suíça, em Lauzanne, onde fica sediado o CAS, em um prazo máximo de 30 dias.