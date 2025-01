África do Sul acelera processo de retorno à F1 e lança edital para escolha da pista

Um dos países mais empenhados em ingressar no grid da Fórmula 1 nos próximos anos, a África do Sul deu mais um passo importante no processo e divulgou um edital para encontrar possíveis interessados em receber a maior categoria do automobilismo em breve. Desta forma, os candidatos têm até o dia 31 de janeiro para apresentarem uma proposta, ainda que precisem seguir uma série de requisitos.

A nação não recebe uma etapa da classe rainha desde 1993, quando Alain Prost conquistou o quarto e último título da carreira, logo após retornar à Williams, ao vencer no icônico circuito de Kyalami, na cidade de Joanesburgo. Recentemente, Gayton McKenzie, ministro dos Esportes, Artes e Cultura, deixou claro que o objetivo é realizar o sonho de Lewis Hamilton e voltar a sediar uma prova até 2027.

Circuito de Kyalami, na cidade de Joanesburgo, África do Sul (Foto: Kyalami F1)

Ainda que o próprio CEO da F1, Stefano Domenicali, tenha revelado recentemente que as negociações com Ruanda estão em um estágio mais avançado, a África do Sul sempre defendeu a ideia de a classe rainha realizar mais de uma corrida no continente e, por isso, continua com o processo normalmente. O documento oficial divulgado pelo governo na última sexta-feira (17) para atrair possíveis parceiros faz algumas exigências.

— Um promotor adequado, seja um circuito ou uma cidade, será escolhido com o objetivo de apresentar uma proposta à FIA e à Fórmula 1, com a necessária aprovação e promoção por parte do Ministério dos Esportes, das Artes e da Cultura. O ambiente ao redor deve contribuir, no aspecto do panorama e das sensações, para criar um evento internacional de grande destaque, oferecendo um cenário icônico. O circuito deve ser adequado para proporcionar um espetáculo emocionante, permitindo batalhas acirradas e oferecendo várias oportunidades de ultrapassagem. No entanto, a nova sede deve estar a 30 minutos de uma grande cidade ou de um ‘local de destino desejável’ reconhecido por meio de várias opções de transporte. Além disso, o ambiente ao redor deve contribuir para a aparência e a sensação de um evento internacional de primeira linha e/ou fornecer um cenário icônico. Deve estar próximo de uma cidade grande que tenha acomodações e instalações de apoio ao turismo, capazes de atender às demandas de um público de eventos e de funcionários trabalhando — diz a nota divulgada pelo governo na última sexta-feira (17).

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.