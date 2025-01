Red Bull bate porta na cara da McLaren e segura novo diretor por todo ano de 2025

A Red Bull tomou uma decisão muito diferente com relação a Will Courtenay e a McLaren daquela com Jonathan Wheatley e a Sauber. Enquanto resolveu facilitar a vida de Wheatley e encurtar o período de carência, a equipe das bebidas energéticas resolveu manter o contrato de Courtenay e atrasar gravemente a ida para o time rival.

A informação é do portal inglês The Race. Courtenay, atualmente diretor de estratégia da Red Bull, foi anunciado como próximo diretor-esportivo da McLaren ainda no ano passado. A questão é que ainda tem contrato com a Red Bull até o meio de 2026.

Normalmente, em situações como essas, as equipes acabam livrando o funcionário do período restante ou, ao menos, de parte disso. Mas a Red Bull bateu o martelo: Courtenay não será liberado e, mais que isso, continuará no cargo de diretor de estratégia durante a totalidade da temporada 2025.

No cargo, divide as atribuições com Hannah Schmitz, líder de engenharia de estratégia. A intenção da Red Bull é que, quando Courtenay finalmente deixar os quadros taurinos, Schmitz assuma o posto de direção.

Pelos lados da McLaren, o que resta é a espera. O objetivo da equipe inglesa é que Courtenay assuma a direção-esportiva e responda diretamente ao diretor de corridas Radeep Singh e, claro, ao CEO Zak Brown – Andrea Stella continua como chefe de equipe da F1, dando as cartas no dia a dia do trabalho.

A McLaren tentou desenrolar um acordo para a liberação do estrategista, mas a Red Bull fechou as portas para o interesse. McLaren e Red Bull, afinal, têm trocado farpas públicas após os duelos da temporada 2024 da F1, em que a McLaren levou a melhor no Mundial de Construtores e a Red Bull, o de Pilotos.

Red Bull e McLaren disputaram o título de equipes e de pilotos em 2024 (Foto: ERWIN SCHERIAU / AFP)

Salvo alguma alteração no entendimento entre as equipes causada por um fato novo, essa é a situação definida para 2025. O que vai acontecer após a temporada é que ainda fica no campo da dúvida. A Red Bull pode segurar Courtenay ainda sob contrato e afastar do dia a dia da equipe de F1 e ainda exigir um período de carência posterior. Pode, também, liberar o contrato e deixar alguns meses de período de carência para que Courtenay comece a trabalho em meados no ano que vem pela McLaren.

A Red Bull se moveu em outra direção com Wheatley, que era diretor-esportivo até o fim do ano passado, e aceitou encurtar o período de carência que seria até o fim de 2025 para 1º de abril de 2024. Assim, Wheatley logo assumirá como chefe de equipe da Sauber na F1. É verdade, porém, que Jonathan e a Sauber/Audi anunciaram acordo em agosto do ano passado e mesmo assim a Red Bull o manteve no cargo até dezembro.