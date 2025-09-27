menu hamburguer
Acompanhe ao vivo: Spaten Fight Night com Popó x Wanderlei

Popó x Wanderlei ao vivo encabeça o segundo card do SFN 2

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
19:01
Atualizado há 1 minutos
Popó enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night ao vivo(Foto: Reprodução Instagram Spaten)
imagem cameraPopó enfrenta Wanderlei Silva ao vivo no SFN 2 (Foto: Reprodução Instagram Spaten)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Evento Spaten Fight Night em São Paulo no dia 27 de setembro de 2025.
Luta principal entre Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva.
Bia Ferreira defende título contra Maira Moneo, além de Hebert Conceição vs Yamaguchi Falcão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Com Wanderlei Silva e Popó em ação ao vivo, o Spaten Fight Night organiza, neste sábado (27), em São Paulo (SP), seu segundo evento de artes marciais, com três lutas de boxe e uma de MMA. O evento começa às 20h (de Brasília) e contará, na luta principal, com o duelo de ícones dos esportes de combate: o tetracampeão mundial de boxe Acelino ''Popó'' Freitas enfrenta o Hall da Fama do UFC Wanderlei Silva.

continua após a publicidade

Além do duelo entre Popó e Wanderlei, o Spaten Fight Night 2 terá também Bia Ferreira defendendo seu título mundial peso leve contra Maira Moneo, do Uruguai, além de Yamaguchi Falcão x Hebert Conceição. Na única luta de MMA, Thiago Manchinha enfrenta Wanderson Barcelos. ATUALIZAÇÃO: evento começa às 20h30.

➡️Confira todos os detalhes da carreira de Acelino ''Popó'' Freitas:

Popó voltará ao boxe neste sábado (27) (Foto: Gaspar Nobrega)
Popó voltará ao boxe neste sábado (27) (Foto: Gaspar Nobrega)


➡️Encarada de Wanderlei Silva e Popó antes de luta pega fogo; VEJA COMO FOIC

Encarada de Popó e Wanderlei pega fogo Foto: William Lucas/Inovafoto
Encarada de Popó e Wanderlei pega fogo Foto: William Lucas/Inovafoto

Wanderlei e Popó ao vivo no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas Inovafoto)
Wanderlei e Popó ao vivo no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas Inovafoto)

FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

 Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate

continua após a publicidade

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo
Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso leve (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos

