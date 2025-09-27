Acompanhe ao vivo: Spaten Fight Night com Popó x Wanderlei
Popó x Wanderlei ao vivo encabeça o segundo card do SFN 2
Com Wanderlei Silva e Popó em ação ao vivo, o Spaten Fight Night organiza, neste sábado (27), em São Paulo (SP), seu segundo evento de artes marciais, com três lutas de boxe e uma de MMA. O evento começa às 20h (de Brasília) e contará, na luta principal, com o duelo de ícones dos esportes de combate: o tetracampeão mundial de boxe Acelino ''Popó'' Freitas enfrenta o Hall da Fama do UFC Wanderlei Silva.
Além do duelo entre Popó e Wanderlei, o Spaten Fight Night 2 terá também Bia Ferreira defendendo seu título mundial peso leve contra Maira Moneo, do Uruguai, além de Yamaguchi Falcão x Hebert Conceição. Na única luta de MMA, Thiago Manchinha enfrenta Wanderson Barcelos. ATUALIZAÇÃO: evento começa às 20h30.
FICHA TÉCNICA
SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)
Data: 27 de setembro de 2025
Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
Local: São Paulo, Brasil
Onde assistir: Globo e Combate
Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas
Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo
Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão
Peso leve (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos
