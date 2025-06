Conheça a torcedora do Franca que nadou contra o mar rubro-negro no NBB

O Franca venceu o Flamengo no jogo decisivo das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) na última terça-feira (6). A partida foi no Tijuca Tênis Clube, casa do Rubro-Negro enquanto o Maracanãzinho está ocupado. Dos 1795 torcedores presentes, a imensa maioria era rubro-negra, formando um mar de gente. Fora dos flamenguistas, quem chamou atenção foi a Dona Rosane Coraucci, que estava de passagem pelo Rio e resolveu assistir ao time do coração.

continua após a publicidade

➡️ Franca vence Flamengo de virada e avança à final do NBB

Ela veio da cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, para visitar a cidade carioca. Na série de cinco jogos, a decisão foi único acompanhado presencialmente por Rosane. Contida, assistiu ao jogo sem vibrar muito, trabalho difícil em partida com muitas viradas.

O Franca derrotou o Flamengo por 98 a 95 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

— O termômetro subia e descia toda hora. Uma hora o Franca dominou, outra hora o Flamengo. Tem que ter sangue frio. Graças a Deus o final deu certo — afirmou a torcedora ao Lance!.

continua após a publicidade

Na maior parte do tempo, Rosane assistiu à partida silenciosamente, sem comemorar muito os pontos do Franca, nem se incomodar tanto com as cestas do Flamengo. Diferente da torcida Rubro-negro, que extravasaram a festa por cada ponto conquistado na partida.

➡️ Franca vence Flamengo de virada e avança à final do NBB

Para a torcedora, estar na casa de um dos principais rivais do seu time de coração foi um momento bonito:

— É emocionante por ser uma torcida contra a minha, é muito bonito de ver. Mas precisei me controlar aqui, tive que fingir que eu não estava torcendo para o Franca, mas foi ótimo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com muitos torcedores do Flamengo no Tijuca Tênis Clube, Dona Rosane preferiu adiar um pouco as comemorações para o triunfo do time do interior paulista:

— Vou esperar um pouquinho, só sair daqui do ginásio, aí eu vou extravasar. É uma vitória maravilhosa, o Franca e o time sempre merecem. Vamos em frente!

Lucas Dias foi cestinha da partida (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Franca enfrenta Minas na final do NBB

Com a vitória sobre o Flamengo, o Franca tem como oponente o Minas na final do NBB. A decisão será em melhor de cinco jogos, quem vecer três primeiro levanta o troféu da temporada. O primeiro jogo é já neste sábado (7). A partida está marcada para às 17h (de Brasília).

Jogo 1 – 07/06 (sábado) – 17h – Pedrocão (Sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)

Jogo 2 – 12/06 (quinta) – 19h30 – Arena UniBH (sportv, ESPN e NBB BasquetPass)

Jogo 3 – 14/06 (sábado) – 17h – Arena UniBH (sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)

Jogo 4 (se necessário) – 18/06 (quarta) – 18h30 – Pedrocão (sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)

Jogo 5 (se necessário) – 21/06 (sábado) – 17h – Arena UniBH (sportv, ESPN, TV Cultura e NBB BasquetPass)