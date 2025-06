O início do clico olímpico do Brasil foi marcado por duas vitórias na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Sem perder nenhum set contra a Tchéquia e Estados Unidos, a Seleção Brasileira aproveita o "dia de folga" para se preparar para a disputa no sábado (7). A partida será contra a Alemanha, que encarou uma vitória e uma derrota até o momento do torneio. Durante treino, a ponteira Julia Bergmann analisou como chegam as próximas adversárias.

— Acho que a gente já conseguiu evoluir do primeiro para o segundo jogo. Agora, o terceiro jogo será contra a Alemanha. Um time que já está fazendo vários amistosos por aí juntas. Elas já jogaram na Itália, já jogaram na Argentina — comentou Bergmann.

Apesar da derrota para a Itália, atual campeã olímpica e da VNL, a Alemanha apresentou um time muito bem equilibrado, que rende na defesa e no ataque. A qualidade do grupo, inclusive, foi destacada por Bergmann durante treino do Brasil.

— Então é um time que já está um pouco mais entrosado. É um time bem interessante, com bastante volume e com várias meninas jogando aí nas ligas da Europa. Mas estamos preparadas para o jogo.

Próxima etapa do Brasil na VNL

Para seguir na etapa da Liga das Nações de Vôlei, a Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar a Alemanha neste sábado (7).

O próximo jogo pode se tornar uma armadilha, já que a Alemanha chegou perto de vencer a Itália, as atuais campeãs olímpicas. Mesmo com boa partida das alemãs na derrota, a equipe mostrou muita inconsistência, principalmente nos sets que foram derrotadas pelas italianas, onde não passaram dos 15 pontos.

Com exclusividade ao Lance!, a capitã e central alemã, Camilla Weitzel, falou sobre a derrota para a Itália.

— Nós fizemos um bom trabalho, especialmente no Bloco de Defesa. Eu acho que este é um dos elementos que nos ajudará a jogar neste nível alto. Eu acho que ainda há um potencial que nós temos e que precisamos explorar, especialmente para ficarmos calmos em situações difíceis — disse Camilla Weitzel, que seguiu:

— Eu acho que o que fizemos muito bem, no sentido de que ganhamos, foi o jogo de Bloco de Defesa. Fomos muito disciplinadas, perdemos por pouco. (Itália) Também é uma boa equipe ofensiva, então eles se adaptaram ao que nós fazemos, e jogaram muito bem. Ainda temos esse potencial de se adaptar melhor em situações difíceis e mudar o fluxo do jogo. A perda de um jogo é sempre decepcionante, mas este é o momento para aprender — finalizou.