Franca vence Flamengo de virada e avança à final do NBB

O Franca derrotou o Flamengo no confronto decisivo das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) por 98 a 95. A decisão foi no Tijuca Tênis Clube lotado, com 1.795 pessoas, nesta terça-feira (3). A série foi fechada em três a dois para o time de São Paulo. Agora, o Franca enfrenta o Minas na final do campeonato, em datas a serem definidas.

continua após a publicidade

➡️ New York Knicks demite técnico Tom Thibodeau após cinco temporadas

Como foi Flamengo x Franca?

1° QUARTO

Quem começou marcando no Tijuca Tênis Clube foi o Franca, com Lucas Dias fazendo cesta de dois pontos. Aos oito minutos, o time já fazia os 10 pontos enquanto o Flamengo estava zerado. A primeira cesta do Rubro-Negro veio de um lance livre marcado por Williams.

Com o Franca marcando cesta de três aos 5:30, o Flamengo pediu o seu primeiro tempo técnico, com o placar em 19 a 6 para o time de São Paulo.

continua após a publicidade

O Franca derrotou o Flamengo por 98 a 95 (Foto: Hermes de Paula / CRF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No fim do quarto, o Rubro-Negro conseguiu diminuir bastante a diferença no placar. O último ponto do Flamengo no período foi uma cesta de três pontos de Gui, que levou o time aos 27, contra os 29 do França. Mesmo com a pressão da torcida, o time de São Paulo fechou o quarto em 31 a 27.

2° QUARTO

Na volta, o início foi mais animador para o Flamengo, que abriu o quarto com cesta de três de Jhonatan. A virada do Rubro-Negro veio com os dois pontos de Balbi, deixando o placar em 32 a 31 para o Flamengo. Aos três minutos do segundo quarto, o Franca ainda não tinha dado sinal de reação, enquanto o Flamengo levava o placar aos 38 a 31. A diferença fez o Franca pedir o tempo técnico.

continua após a publicidade

O quarto foi encerrado com uma enterrada de Ruan, do Flamengo. No período, o Franca marcou somente sete pontos, contra os 20 do Flamengo, a maioria deles por Lucas Dias. O quarto foi encerrado em 47 a 38 para o Rubro-Negro.

3° QUARTO

No penúltimo período do jogo, o Franca começou com os três pontos de Didi, logo retribuídos com os três de Williams, do Flamengo. Na metade do quarto, o Rubro-Negro deixou o placar em 61 a 52, vantagem de nove pontos sobre o Franca. O período foi o mais equilibrado do jogo. O Franca voltou a marcar mais que o Flamengo, fazendo 28 contra 24. O quarto foi encerrado em 71 a 66 para o Rubro-Negro.

O Franca derrotou o Flamengo por 98 a 95 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

4° QUARTO

O último quarto foi aberto com a virada do Franca, que fez 73 contra 71 do Flamengo. Os pontos da virada foram marcados por Lucas Dias e Hinkle. Mesmo sem a vantagem, o Rubro-Negro conseguiu manter o placar próximo ao Franca. Com as faltas sucessivas marcadas pelo Flamengo, os jogadores do banco do França se irritaram.

Aos 3:32, o Rubro-Negro empatou, mas o Franca retomou a liderança. Faltando um minuto para encerrar o jogo, o time de São Paulo abriu o placar em 86 a 82, mas o Flamengo empatou novamente, fechando o placar em 86 a 86 e fazendo público ir à loucura no Tijuca Tênis Clube. A decisão foi para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO

O Franca abriu o placar da prorrogação, com uma cesta de dois pontos e uma de três. Faltando dois minutos para a decisão, o Franca deixou o placar em 96 a 91. O Flamengo foi recuperando, chegando aos 95 a 96 nos últimos 20 segundos. O jogo foi encerrado em 98 a 95 para o Franca, que avança à final contra o Minas.