Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka não tomou conhecimento de sua adversária de estreia em Roland Garros. Neste domingo (25), no primeiro jogo da quadra central, a bielorrussa derrotou a russa Kamilla Rakhimova (86ª), por 6/1 e 6/0.

Desde 2013 que a principal favorita em Roland Garros não cedia apenas um game na estreia. A última foi a multicampeã americana Serena Williams.

Aos 27 anos, a líder do ranking tem como melhor resultado em Paris as semifinais de 2023. Já no ano passado, Sabalenka parou nas quartas de final.

Na segunda rodada, Sabalenka terá pela frente a vencedora do confronto entrea a qualifier italiana Lucrezia Stefanini (153ª) e a suíça Jil Teichmann.

A líder do ranking, neste ano, soma três títulos: na quadra rápida de Brisbane, em janeiro, e de Miami, em março, e no saibro de Madri, em abril. Sabalenka ainda chegou a outras duas finais na temporada: no Aberto da Austrália, em Stuttgart e em Indian Wells.

No último torneio antes de Roland Garros, em Roma, há duas semanas, Sabalenka parou nas quartas de final, diante da chinesa Qinwen Zheng (8ª).



Sabalenka avança, e Kvitova cai em Roland Garros

Ex-campeã de Grand Slams, com dois títulos em Wimbledon, a tcheca Petra Kvitova, de 35 anos, caiu na estreia: 3/6, 6/0 e 6/4 para a suíça Viktorija Golubic (78ª).

Já a cabeça de chave número 13, Elena Svitolina, passou pela turca Zeynep Sonmez (76ª), por duplo 6/1, e vai duelar com a húngara Anna Bondar (82ª), responsável pela eliminação da alemã Laura Siegemund (107ª), por 7/6 e 6/3.







Bielorrussa Aryna Sabalenka na fácil vitória sobre Kamilla Rakhimova em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)