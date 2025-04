Playoffs da NBA 2024/25: veja datas, horários e confrontos

A temporada regular da NBA 2024/25 chegou ao fim. As 16 equipes classificadas para os playoffs estão definidas, assim como os confrontos das conferências Leste e Oeste na disputa pelo troféu Larry O'Brien.

continua após a publicidade

Com as classificações de Memphis Grizzlies e Miami Heat via Play-In, a fase decisiva do melhor basquete do mundo começa neste sábado (19) e vai até meados de junho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrelas da NBA em quadra

Grandes nomes da liga estarão em ação nos playoffs. LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry são alguns dos astros confirmados na briga pelo título.

continua após a publicidade

Times classificados

LeBron James e Stephen Curry estarão presentes nos Playoffs da NBA 2024/25 (Foto: Michael Owens / AFP)

Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers lideraram suas conferências na temporada regular e chegam fortes. Também seguem na disputa: Houston Rockets, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Orlando Magic, New York Knicks, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, além dos já citados Grizzlies e Heat.

Onde assistir

Todos os jogos dos playoffs terão transmissão pela ESPN, Disney+, Prime Video e pelo NBA League Pass, o serviço de streaming oficial da liga.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Grizzlies tem vitória fácil sobre o Mavericks e vai aos playoffs

Confrontos dos playoffs da NBA 2024/25

Conferência Leste — Primeira rodada

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Jogo 1 20 de abril Cleveland Cavaliers Miami Heat Jogo 2 23 de abril Cleveland Cavaliers Miami Heat Jogo 3 26 de abril Miami Heat Cleveland Cavaliers Jogo 4 28 de abril Miami Heat Cleveland Cavaliers Jogo 5* 30 de abril Cleveland Cavaliers Miami Heat Jogo 6* 02 de maio Miami Heat Cleveland Cavaliers Jogo 7* 04 de maio Cleveland Cavaliers Miami Heat

Boston Celtics x Orlando Magic

Jogo 1 20 de abril Boston Celtics Orlando Magic Jogo 2 23 de abril Boston Celtics Orlando Magic Jogo 3 25 de abril Orlando Magic Boston Celtics Jogo 4 27 de abril Orlando Magic Boston Celtics Jogo 5* 29 de abril Boston Celtics Orlando Magic Jogo 6* 01 de maio Orlando Magic Boston Celtics Jogo 7* 03 de maio Orlando Magic Boston Celtics

New York Knicks x Detroit Pistons

Jogo 1 19 de abril New York Knicks Detroit Pistons Jogo 2 21 de abril New York Knicks Detroit Pistons Jogo 3 24 de abril Detroit Pistons New York Knicks Jogo 4 27 de abril Detroit Pistons New York Knicks Jogo 5* 29 de abril New York Knicks Detroit Pistons Jogo 6* 01 de maio Detroit Pistons New York Knicks Jogo 7* 03 de maio New York Knicks Detroit Pistons

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Jogo 1 19 de abril Indiana Pacers Milwaukee Bucks Jogo 2 22 de abril Indiana Pacers Milwaukee Bucks Jogo 3 25 de abril Milwaukee Bucks Indiana Pacers Jogo 4 27 de abril Milwaukee Bucks Indiana Pacers Jogo 5* 29 de abril Indiana Pacers Milwaukee Bucks Jogo 6* 02 de maio Milwaukee Bucks Indiana Pacers Jogo 7* 04 de maio Indiana Pacers Milwaukee Bucks

➡️ Heat vence Hawks na prorrogação e vai aos playoffs da NBA

Conferência Oeste — Primeira rodada

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Jogo 1 20 de abril Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies Jogo 2 22 de abril Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies Jogo 3 24 de abril Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder Jogo 4 26 de abril Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder Jogo 5* 28 de abril Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies Jogo 6* 01 de maio Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder Jogo 7* 03 de maio Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Golden State Warriors

Jogo 1 20 de abril Houston Rockets Golden State Warriors Jogo 2 23 de abril Houston Rockets Golden State Warriors Jogo 3 26 de abril Golden State Warriors Houston Rockets Jogo 4 28 de abril Golden State Warriors Houston Rockets Jogo 5* 30 de abril Houston Rockets Golden State Warriors Jogo 6* 02 de maio Golden State Warriors Houston Rockets Jogo 7* 04 de maio Houston Rockets Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves

Jogo 1 19 de abril Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves Jogo 2 22 de abril Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves Jogo 3 25 de abril Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers Jogo 4 27 de abril Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers Jogo 5* 30 de abril Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves Jogo 6* 02 de maio Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers Jogo 7* 04 de maio Los Angeles Lakers Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers