Um dos astros da NBA, Demar DeRozan, do Sacramento Kings, se envolveu em briga com um fã, na última sexta-feira (18), que repercutiu nas redes sociais. O torcedor filmou o jogador sem autorização, o que gerou a discussão. De acordo com a impressa norte-americana, o homem precisou ser atendido por uma ambulância após ocorrido.

O torcedor se identifica como Denzel Kismayo nas redes sociais e publicou vídeo da confusão. No post, é possível ver que o torcedor pegou Demar DeRozan, que estava sentado em uma mesa, de surpresa ao se aproximar com o celular. O atleta se irritou, momento em que as imagens ficaram confusas. Depois, ele aparece em uma ambulância, dando entrada no hospital.

Ainda segundo as informações divulgadas, a situação aconteceu em um restaurante, na Califórnia. Por volta as 22h30 (horário local), a polícia atendeu o chamado. Conforme testemunhas, DeRozan se irritou com o torcedor por ele ter chegado em sua mesa sem autorização, gravando e colocando uma luz forte em seu rosto.

Os dois foram para o confronto físico após os terem um embate e o jogador jogar o telefone do fã no chão. O homem precisou ser atendido pelos profissionais presentes para cuidar de ferimentos leves. O atleta e o Sacramento Kings ainda não se manifestaram sobre o caso.

Confira o vídeo:

Carreira de Demar DeRozan, astro da NBA

Demar DeRozan jogando pelo Sacramento Kings 24/25 (Foto: Reprodução/ @sacramentokings)

Com 35 anos, Demar DeRozan completou uma temporada com a camisa do Sacramento Kings, após o acordo de troca no último verão. Veterano, com suas 16 temporadas na NBA, o atleta teve seu jogo final na temporada com uma derrota de 120 a 106 para o Dallas Mavericks, jogando em casa no Golden 1 Center.

Com sua média de pontos em 22,2, com 3,9 rebotes e 4,4 assistências nesta temporada, DeRozan já atuou em times como Toronto Raptors, San Antonio Spurs e Chicago Bulls. Mesmo com os investimentos e trocas para que o time se desenvolvesse melhor na temporada, com DeRozan sendo uma das maiores transferências de sua história, esse marca mais um ano em que o time de Sacramento não conseguiu se qualificar para os playoffs.

