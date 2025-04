Técnico do Spurs é socorrido por ambulância após passar mal em restaurante

O técnico Gregg Popovich deu um susto nos torcedores dos Spurs após desmaiar em um restaurante em San Antonio, nos Estados Unidos. Segundo informações da imprensa norte-americana, o treinador com mais vitórias na história da NBA, passou mal enquanto jantava na noite da última terça-feira (15) e precisou ser levado de ambulância. Apesar do susto, Popovich passa bem e já está se recuperando em casa.

O comandante de 76 anos está afastado das quadras para focar na recuperação de um AVC sofrido em novembro do ano passado, antes da partida contra o Minnesota Timberwolves. A última nota do Spurs sobre o quadro de saúde do treinador foi divulgada em fevereiro deste ano. Na ocasião, a franquia informou que Popovich decidiu não retornar aos trabalhos nesta temporada para continuar focando na recuperação.

Gregg Popovich está sendo substituído por um de seus auxiliares, Mitch Johnson. Na atual temporada, a equipe ocupa a 13ª colocação da Conferência Leste, somando 34 vitórias e 48 derrotas.

Números de Gregg Popovich na NBA

Popovich é o treinador com mais vitórias na história da NBA, com 1.390 partidas vencidas na temporada regular e outras 170 na pós-temporada. Ídolo da franquia, o comandante assumiu o Spurs em 1996 e conquistou cinco títulos de NBA (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014), sendo eleito por três vezes o Treinador do Ano (2003, 2012 e 2014). Além disso, o multi-campeão também treinou a seleção estadunidense de basquete na conquista do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.