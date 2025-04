Neste sábado (19), aconteceram os primeiros jogos válidos pelos playoffs da NBA. A primeira rodada marca o início da série de sete jogos que definirá os classificados para as semifinais. Confira abaixo o resumo dos jogos de abertura da pós-temporada.

Indiana Pacers 117 x 98 Milwalkee Bucks

Pela Conferência Leste, o Indiana Pacers venceu o Milwalkee Bucks por 117 a 98 no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. Apesar do duplo-duplo de Giannis Antetokounmpo, que anotou 36 pontos e 13 rebotes, o Bucks não liderou o placar em nenhum momento da partida. Com tranquilidade, o Pacers teve Pascal Siakam como o principal destaque, com 25 pontos e sete rebotes.

O segundo confronto da série acontece na terça-feira (22), às 20h (horário de Brasília), novamente em Indianápolis.

Denver Nuggets 112 x 110 Los Angeles Clippers

Na Ball Arena, em Denver, o confronto entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers foi equilibrado, decidido na prorrogação. O time da casa saiu na frente na série, com vitória por 112 a 110, e teve Nikola Jokic como destaque, com 29 pontos 12 assistências e nove rebotes. Pelo Clippers, James Harden marcou 32 pontos, 11 assistências e seis rebotes.

As equipes voltam a se encontrar na segunda-feira (21), na Ball Arena, às 23h (horário de Brasília)

New York Knicks 123 x 112 Detroit Pistons

Na noite de sábado (19), New York Knicks e Detroit Pistons se enfrentaram nos playoffs pela primeira vez desde 1992, em partida que aconteceu no Madison Square Garden. Com o apoio da torcida, o time da casa levou vantagem na abertura da série e venceu por 123 a 112. Jalen Brunson foi o cestinha da partida, com 34 pontos.

O próximo confronto entre as equipes da Conferência Leste acontece na segunda-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília).

Los Angeles Lakers 95 x 117 Minnesota Timberwolves

Jogando em casa, na Cripto.com Arena, o Lakers iniciou a série de playoffs com derrota por 117 a 95 para o Minnesota Timberwolves. A boa atuação de Luka Doncic, que anotou 37 pontos e oito rebotes, não foi o bastante para garantir o resultado positivo. Pelo Timberwolves, Jaden McDaniels foi destaque, com 25 pontos.

O segundo jogo da série acontece na terça-feira (22), às 23h (horário de Brasília), em Los Angeles.

Jogos de domingo pela NBA

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder - 14h

Orlando Magic x Boston Celtics - 16h

Miami Hear x Cleveland Cavaliers - 20h

Golden State Warriors x Houston Rockets - 22h30