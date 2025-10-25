Web se choca com lutador espanhol 'sem short' no UFC 321: 'Sem chance'
Chris Barnett perdeu para Hamdy Abdelwahab por decisão unânime
Uma cena inesperada pôde ser vista por todos os fãs no início do UFC 321. Na terceira luta do card preliminar, as partes íntimas de Chris Barnett ficaram amplamente expostas durante o duelo contra Hamdy Abdelwahab. Sem convencer no octógono, o espanhol foi destaque entre os torcedores nas redes sociais pelo incidente.
Torcedores se chocam com Chris Barnett
Tradução: "Chris Barnett pode ter perdido a luta, mas venceu na forma de imagens geracionais"
Tradução: "Bochecas (nádegas) de Chris Barnett"
Tradução: "As nádegas do Chris Barnett está para fora"
Tradução: "E agora, toda a bunda de Barnett está de fora e ele "mooned" (fez a lua, em tradução direta seria, mas é uma gíria para mostrar a bunda) a torcida"
Tradução: "Toda a bunda de Barnett acabou de ficar de fora"
Tradução: "Sem chance que eu acabei de ver a bunda toda do Chris Barnett durante uma luta do UFC"
Como foi a luta no UFC 321?
Não demorou para Hamdy Abdelwahab para impor seu domínio contra Chris Barnett no octógono. Sem arriscar muito na trocação, o egípcio levou para o chão e só saiu após ser retirado pelo juiz por causa de um golpe baixo – cotovelada na nuca. O espanhol parecia cansado, mas decidiu utilizar apenas 1 minuto da pausa antes de voltar.
A vantagem esteve ao lado de Abdelwahab em todos os rounds da luta. Na luta para salvar o resultado no último assalto, Barnett começou mais ativo ao tentar um nocaute, mas foi levado ao chão novamente. O jogo no solo era especialidade do egípcio, que dominou e venceu por decisão unânime.
Veja o card completo e detalhes do UFC 321
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)
