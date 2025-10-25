Acompanhe ao vivo: UFC 321 com cinturões em jogo e cinco brasileiros em ação
Evento será realizado em Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
O UFC 321 deste sábado (25) traz as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern tentando conquistar o cinturão peso-palha e muito mais. Acompanhe todos os principais momentos do UFC 321 AO VIVO no LANCE! - ATUALIZAÇÃO: No card preliminar, Nathaniel Wood (ENG) enfrenta Jose Miguel Delgado (MEX) AGORA.
Além do novo título do Brasil, outra luta de título abrilhanta o UFC 321: campeão do peso-pesado, Tom Aspinall busca sua primeira defesa conta o francês Cyril Gane. Ainda no card principal, Malhadinho é outro representante do Brasil a entrar no octógono do Ultimate. O Brasil também terá mais um representante na porção preliminar: Valter Walker enfrenta Louie Sutherland.
3. Hamdy Abdelwahab (EGY) vence Chris Barnett (ESP) por decisão unânime
2. Mitch Raposo (EUA) vence Azat Maksum (KAZ) por decisão unânime
1. Mizuki Inoue (JPN) vence Jaqueline Amorim (BRA) por decisão unânime
Confira as encaradas que valem cinturão
➡️ Assista às encaradas dos brasileiros e destaques para o UFC 321
Ordem das lutas do UFC 320 - detalhes ao vivo no LANCE!
FICHA TÉCNICA
UFC 321
📆 Data: 25 de outubro de 2025
⏰ Horário: A partir de 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)
