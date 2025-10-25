Jandiroba x Dern: IA crava vencedora no duelo de brasileiras por cinturão do UFC
Brasil conquistará terceiro cinturão no UFC independente do resultado
- Matéria
- Mais Notícias
Neste sábado (25), os brasileiros voltarão a se emocionar com uma luta de UFC. O confronto entre Virna Jandiroba e Mackenzie Dern definirá o título do peso-palha no Ultimate, e uma inteligência artificial apontou a vencedora.
Independente do resultado, os torcedores no Brasil poderão celebrar mais um cinturão no UFC 321. Porém, de acordo com o ChatGPT, Virna Jandiroba vencerá a luta decisiva por finalização no segundo round.
➡️ Campeão do UFC pode desistir de cinturão por amigo: 'Não luto com ele'
A oportunidade de disputarem o cinturão do UFC aconteceu devido a saída de Zhang Weili da divisão das palhas. Com o combate 100% brasileiro, o país confirma o novo título na organização antes mesmo do início do evento numerado.
As duas lutadoras podem ser consideradas brasileiras, mas apenas Virna nasceu no Brasil. Mackenzie Dern nasceu em Phoenix, nos Estados Únidos, mas é filha do brasileiro Megaton Dias, renomado lutador de Jiu-Jitsu. Neste sábado (25), as duas se enfrentam pelo cinturão do UFC.
Como chegam as brasileiras
Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Apesar do retrospecto positivo, a campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern na revanche que vale o tão sonhado cinturão.
Cinturão de Virna ou Mackenzie será o terceiro brasileiro no UFC
A oportunidade das brasileiras disputarem o cinturão do UFC aconteceu devido a saída de Zhang Weili da divisão das palhas. Com o combate 100% brasileiro, o país confirma o novo título na organização antes mesmo do início do evento numerado.
Alex Poatan recuperou o cinturão no UFC 320 e garantiu a permanência na lista de campeões. Já no peso-mosca, Alexandre Pantoja possui o título desde sua vitória contra Brendan Moreno em julho de 2023. Até o momento, o brasileiro defendeu o posto em quatro oportunidades.
Antes do UFC 321, no entanto, a última vez que o Brasil contava com três campeões simultâneos foi no ano de 2021, quando Charles do Bronx e Glover Teixeira conquistaram os cinturões do peso-leve e meio-pesado, respectivamente. Na época, Amanda Nunes vinha de cinco anos com o título no Ultimate.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias