Lutas

UFC 321 terá lutas com transmissão de graça; confira onde assistir

A dia de ação começa a partir das 11h (de Brasília) neste sábado (25)


Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
11:24
Jaqueline Amorim no UFC (Foto: Reprodução/Instagram:jacqueamorimjj)
Jaqueline Amorim no UFC (Foto: Reprodução/Instagram:jacqueamorimjj)
  
  

Para alegria dos fãs, o UFC liberou a transmissão de seis lutas de graça da organização. Todos os combates são do card preliminar do UFC 321, com dois fortes brasileiros em disputa: Jaqueline Amorim e Valter Walker. Confira com o Lance! os duelos disponível e onde assistir fora do Fight Pass.

➡️ Acompanhe ao vivo: UFC 321 com cinturões em jogo e cinco brasileiros em ação

Acostumados com o UFC Fight Pass, os torcedores brasileiros poderão assistir às algumas lutas do card preliminar de graça no canal oficial do Ultimate no YouTube.

Card Principal - 15 horas

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall (115,6 Kg) x Ciryl Gane (112,2 Kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba (52,1 Kg) x Mackenzie Dern (52,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov (61,6 Kg) x Mario Bautista (61,4 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (118,6 Kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic (92 Kg) x Azamat Murzakanov (93,2 Kg)

Card Preliminar - 11 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nasrat Haqparast (70,7 Kg) x Quillan Salkilld (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov (84,1 Kg) x Jun Yong Park (84,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,5 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker (110,6 Kg) x Louie Sutherland (119,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood (66,2 Kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 Kg) x Chris Barnett (118,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum (58,1 Kg) x Mitch Raposo (56,9 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim (52,6 Kg) x Mizuki Inoue (52,1 Kg)

Brasileiras disputam cinturão no UFC 321

Jandiroba x Dern

Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes. A revanche chega na disputa pelo cinturão vago do peso-palha após a saída de Zhang Weili da categoria.

Em uma fase brilhante, Virna vem de cinco vitórias consecutivas na organização, o que a colocou no topo entre as palhas. Do outro lado, apesar do retrospecto positivo, vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.

Sem Matheus Camilo, brasileiros se mantêm no UFC 321

O brasileiro Matheus Camilo teve a luta cancelada pelo Ultimate após o adversário se retirar do card. A confirmação da organização aconteceu durante a pesagem oficial na madrugada desta sexta-feira (24).

As brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern confirmaram a luta co-principal do UFC 321 pela disputa do cinturão peso-palha. Na madrugada desta sexta-feira (24), as duas lutadoras bateram o peso no limite da categoria – até 52,1 kg.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Valter Walker comemorando vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)
Valter Walker comemorando vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Apesar de 500 gramas acima, Jaqueline ainda estava no limite do UFC, já que não disputa cinturão, e confirmou a luta de abertura do evento deste sábado (25). Ainda no card preliminar, Valter Walker enfim poderá buscar o "quarto pé", em referência à sua sequência de vitórias por finalização. O brasileiro bateu com sobra de quase 10 kg na categoria dos pesados, enquanto o adversário ficou apenas 300 gramas do limite.

Assim como Walker, Jailton Almeida ficou bem abaixo do valor exigido para o peso-pesado, com 107,5 kg na balança. O Malhadinho, então, confirma a luta contra o russo Alexander Volkov pelo card principal do UFC 321.

