Wanderlei Silva manda recado a Popó sobre nova luta: 'Não tem coragem'



Após a briga generalizada em setembro do ano passado, Wanderlei Silva e Popó selaram a paz no mês seguinte, em ação publicitária. Mas a trégua entre os dois lutadores, pelo visto, terminou. O ex-campeão de MMA, nas redes sociais, mandou um recado ao rival, após não receber uma resposta sobre possível revanche nas artes marciais mistas.



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➡️ Popó esclarece falta paz com Wanderlei e desafia o ex-MMA para revanche

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O recado de Wanderlei a Popó

"Treinando bem todos os dias, tendo em vista que poderei ter uma revanche contra o Arcelino. Aí o pessoal diz: 'Seria justo você fazer com ele no MMA?' Aí pergunto a vocês: 'Seria justo, pessoas que nem lutadores são, lutarem com ele no boxe, onde ele é um exímio lutador?' Então se o Popó não aceitar o desafio, ele é tão medroso quanto todos esses oponentes leigos que ele lutou até hoje. Não são lutadores de verdade e foram lá e aceitaram o desafio. Por que? Porque são machos e têm coragem. Coragem que o Popó não tem. Até agora não teve. Porque não respondeu se vai lutar comigo no MMA ou não. Eu já lutei com você no boxe e me saí muito bem, porque você não chegou nem perto de me derrubar. Só que agora quero ver se você é macho de lutar comigo no MMA. E aí, Popó?

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Em março, em entrevista ao GE, Popó falou sobre a suposta trégua com o adversário:

— Foi só propaganda. Nunca teve nada certo com ele. Mas se ele quiser revanche, eu dou. Agora, seja homem e lute como homem.

O cachê da discórdia e as cicatrizes do ringue

A aparição da dupla em tons amistosos gerou estranheza nos fãs, já que o embate de setembro de 2025 terminou em confusão envolvendo familiares e treinadores. Segundo apuração da Revista Piauí, cada lutador teria embolsado R$ 250 mil para protagonizar os comerciais.

Apesar do lucro, as mágoas persistem. O conflito no ringue, que incluiu uma agressão do técnico André Dida contra Popó e um contra-ataque do filho do pugilista, Rafael Freitas, quase parou nos tribunais com ameaças de processos por tentativa de homicídio. "Nunca aconteceu isso em uma luta comigo. Tive vários traumas pós-luta por aquela agressão, algo que não vivi nem em disputas de títulos mundiais", revelou o boxeador à ESPN.

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