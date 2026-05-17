Treinador detalha preparação de Poatan para UFC Casa Branca: 'chegou a 116kg'

Prestes a estrear na divisão dos pesos-pesados (até 120kg), o brasileiro Alex Poatan tem feito um trabalho intenso de preparação física, voltado principalmente para o ganho de massa. O lutador, que enfrentará o francês Cyril Gane no tão aguardado UFC Casa Branca, no dia 14 de junho, chegou a pesar 116 kg durante o processo de adaptação.

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— O Poatan sabe muito. Hoje ele está no peso que ele sempre teve, sinceramente. Na verdade, ele está 2 kg mais pesado agora. Quando ele lutava nos médios, ele ficava com 108 kg (em off). Claro, bem longe da luta. Quando marcava a luta, tinha que perder aquele peso enorme. Quando ele lutava de meio-pesado, chegava a 110 kg. E agora (nos pesos-pesados), ele começou a subir: 112 kg, 114 kg. Ele chegou a pesar 116 kg. Mas agora ele já está com 110 kg. Acredito que ele vai lutar com 110 kg ou 108 kg. Ele quer lapidar, ficar mais fino, arisco e focado. Com 110 kg, ele está muito rápido e forte. Então não tem com o que se preocupar — disse o treinador de Poatan, Glover Teixeira, em entrevista ao canal "Sexto Round".

Recentemente, o físico de Poatan chamou a atenção do ex-campeão Sean O'Malley, que também estará no evento da Casa Branca. Durante compromissos oficiais de mídia, o peso-galo chegou a brincar que o brasileiro havia feito uma cirurgia plástica para aumentar os glúteos.

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Ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Poatan pode fazer história na sede do Governo dos Estados Unidos. Caso vença a luta, se tornará o primeiro atleta campeão em três divisões diferentes na história da organização.

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Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Alex Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do evento histórico será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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