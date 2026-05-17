Ronda Rousey finaliza Gina Carano em 15s no retorno ao MMA

A estrela do MMA Ronda Rousey retornou em grande estilo. Na madrugada deste domingo (17), em Los Angeles, ela precisou de apenas 15 segundos para vencer Gina Carano por finalização. As duas retornaram da aposentadoria para protagonizar a luta principal do evento, promovido pela Netflix.

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Medalhista olímpica no judô e especialista no solo, Ronda foi rápida ao derrubar a adversária e aplicar uma chave de braço. Carano, que estava fora do cenário profissional há 17 anos, não conseguiu reagir e desistiu do combate. Após a luta, as duas pioneiras do MMA feminino trocaram um abraço, em demonstração de fair play e admiração mútua.

— Gina, você mudou o meu mundo e nós mudamos o mundo. Nunca serei capaz de te devolver o suficiente. Eu esperava que isso poderia ser possível, felizmente é o bonito das artes marciais. Ela é minha heroína — disse Ronda.

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— Eu queria muito, me senti muito pronta e bem. Estou muito feliz de voltar aqui após tantos anos. Não sei (se voltará a lutar), 17 anos é muito, mas não se sabe, vendo isso, acho que ainda consigo fazer qualquer coisa. Nunca se sabe — declarou Gina.

A última luta de Ronda Rousey havia sido em 2016, uma derrota para a brasileira Amanda Nunes no UFC 207. Já Carano se aposentou em 2009, após derrota para Cris Cyborg, seu único revés no cenário profissional.

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Ronda Rousey e Gina Carano se abraçam após luta (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Junior Cigano é nocauteado por Despaigne

Na abertura do card principal do evento encabeçado por Rousey e Carano, o brasileiro Junior Cigano acabou nocauteado pelo cubano Robelis Despaigne. O combate entre os pesos-pesados durou 2 minutos e 59 segundos do primeiro round, e terminou quando Despaigne encaixou uma sequência de socos que derrubou o brasileiro.

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