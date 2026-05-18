A menos de um mês para a Copa do Mundo, uma questão se põe em evidência: quem serão os convocados da Seleção Brasileira? Nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os nomes que defenderão a Amarelinha no torneio. Mas, se no futebol o Brasil tenta retomar o protagonismo mundial, no UFC e no MMA o domínio verde-amarelo segue vivo há décadas – com campeões, ídolos e uma presença constante entre os principais nomes do esporte.

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Em um mundo onde existisse uma Copa do Mundo de MMA, o maior problema, sem dúvidas, seria escolher apenas um brasileiro de cada categoria entre as centenas de opções vitoriosas. O plantel do UFC, até o final de março, contava com 116 atletas do Brasil, que se dividem em oito divisões masculinas e três femininas.

Para a convocação fantasiosa do Lance! para o torneio no mundo das lutas, o principal critério será a posição do ranking da organização de Dana White. Além disso, a seleção contará com atletas de diferentes categorias de peso, como em uma verdadeira "Copa do Mundo" do UFC.

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Convocação da Seleção Brasileira

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (Ex-campeão)

Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo (Ex-campeão dos moscas)

Peso-pena (até 65,8 kg): Diego Lopes

Peso-leve (até 70,3 kg): Charles "do Bronx" Oliveira (Ex-campeão dos leves)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Carlos Prates

Peso médio (até 83,9 kg): Caio Borralho

Peso meio-pesado (até 93 kg): Paulo "Borrachinha" Costa

Pesado (até 120,2 kg): Alex "Poatan" Pereira

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A seleção pode também abranger outros países, principalmente aqueles que possuem campeões no topo de cada divisão. Atualmente, após Poatan deixar a categoria dos meio-pesados, nenhum lutador brasileiro detém um cinturão na organização.

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Capitão de cada seleção

Estados Unidos: Sean Strickland (Atual campeão dos médios)

França: Ciryl Gane (Ex-campeão interino dos pesados)

Rússia: Islam Makhachev (Atual campeão dos meio-médios)

Espanha: Ilia Topuria (Atual campeão dos leves)

Geórgia: Merab Dvalishvili (Ex-campeão dos galos)

Austrália: Alexander Volkanovski (Atual campeão dos penas)

Inglaterra: Tom Aspinall (Atual campeão dos pesados)

Nova Zelândia: Carlos Ulberg (Atual campeão dos meio-pesados)

Poatan protagonizou um dos grandes momentos de 2025 (Foto: Reprodução Instagram Alexpoatanpereira)

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