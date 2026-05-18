Copa do Mundo do UFC? Brasil teria vasto plantel para convocação
Seleção Brasileira das lutas contaria com Alex Poatan e Charles do Bronx
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A menos de um mês para a Copa do Mundo, uma questão se põe em evidência: quem serão os convocados da Seleção Brasileira? Nesta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os nomes que defenderão a Amarelinha no torneio. Mas, se no futebol o Brasil tenta retomar o protagonismo mundial, no UFC e no MMA o domínio verde-amarelo segue vivo há décadas – com campeões, ídolos e uma presença constante entre os principais nomes do esporte.
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Em um mundo onde existisse uma Copa do Mundo de MMA, o maior problema, sem dúvidas, seria escolher apenas um brasileiro de cada categoria entre as centenas de opções vitoriosas. O plantel do UFC, até o final de março, contava com 116 atletas do Brasil, que se dividem em oito divisões masculinas e três femininas.
Para a convocação fantasiosa do Lance! para o torneio no mundo das lutas, o principal critério será a posição do ranking da organização de Dana White. Além disso, a seleção contará com atletas de diferentes categorias de peso, como em uma verdadeira "Copa do Mundo" do UFC.
Convocação da Seleção Brasileira
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (Ex-campeão)
Peso-galo (até 61,2 kg): Deiveson Figueiredo (Ex-campeão dos moscas)
Peso-pena (até 65,8 kg): Diego Lopes
Peso-leve (até 70,3 kg): Charles "do Bronx" Oliveira (Ex-campeão dos leves)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Carlos Prates
Peso médio (até 83,9 kg): Caio Borralho
Peso meio-pesado (até 93 kg): Paulo "Borrachinha" Costa
Pesado (até 120,2 kg): Alex "Poatan" Pereira
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A seleção pode também abranger outros países, principalmente aqueles que possuem campeões no topo de cada divisão. Atualmente, após Poatan deixar a categoria dos meio-pesados, nenhum lutador brasileiro detém um cinturão na organização.
Capitão de cada seleção
Estados Unidos: Sean Strickland (Atual campeão dos médios)
França: Ciryl Gane (Ex-campeão interino dos pesados)
Rússia: Islam Makhachev (Atual campeão dos meio-médios)
Espanha: Ilia Topuria (Atual campeão dos leves)
Geórgia: Merab Dvalishvili (Ex-campeão dos galos)
Austrália: Alexander Volkanovski (Atual campeão dos penas)
Inglaterra: Tom Aspinall (Atual campeão dos pesados)
Nova Zelândia: Carlos Ulberg (Atual campeão dos meio-pesados)
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