Popó esclarece 'falsa paz' com Wanderlei e desafia o ex-MMA para revanche

A suposta bandeira branca entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva não passou de estratégia de marketing. Seis meses após a pancadaria generalizada que manchou o duelo entre os dois, o pugilista baiano quebrou o silêncio: a rivalidade continua viva. Em entrevista ao ge, Popó garantiu que a participação conjunta em uma campanha publicitária de uma rede de fast-food foi estritamente comercial, sem qualquer reconciliação nos bastidores.

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— Foi só propaganda. Nunca teve nada certo com ele. Mas se ele quiser revanche, eu dou. Agora, seja homem e lute como homem.

O cachê da discórdia e as cicatrizes do ringue

A aparição da dupla em tons amistosos gerou estranheza nos fãs, já que o embate de setembro de 2025 terminou em confusão envolvendo familiares e treinadores. Segundo apuração da Revista Piauí, cada lutador teria embolsado R$ 250 mil para protagonizar os comerciais.

Apesar do lucro, as mágoas persistem. O conflito no ringue, que incluiu uma agressão do técnico André Dida contra Popó e um contra-ataque do filho do pugilista, Rafael Freitas, quase parou nos tribunais com ameaças de processos por tentativa de homicídio. "Nunca aconteceu isso em uma luta comigo. Tive vários traumas pós-luta por aquela agressão, algo que não vivi nem em disputas de títulos mundiais", revelou o boxeador à ESPN.

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Popó e Wanderlei em comercial (Foto: Divulgação)

O próximo capítulo: Whindersson Nunes e o FMS 8

Com as pendências com Wanderlei devidamente "congeladas", o foco de Popó agora se volta para o dia 30 de maio de 2026. A Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, será o palco do Fight Music Show 8, onde o veterano reencontrará Whindersson Nunes na luta principal.

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O duelo é uma reedição da exibição de 2022, que transformou o cenário do boxe de entretenimento no Brasil. Se na primeira vez o empate técnico selou a festa, desta vez o clima é de evolução.

Card de estrelas

O evento de maio promete parar o país não apenas pela revanche principal, mas pelo card inusitado que reflete o sucesso do formato, incluindo o aguardado confronto entre Davi Brito e Kleber Bambam. Para Popó, a diversão é o motor dessa nova fase: "Em luta profissional a gente não ri tanto. Aqui, a gente se diverte".

Veja o card completo do Fight Music Show 8

Acelino "Popó" Freitas x Whindersson Nunes

Kléber Bambam x Davi Brito

Nego do Borel x Biel

Fernanda Lacerda x Azzy

Luiz Mesquita x Matheus Martins

Dynho Alves x Lucas Penteado

Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa

Tyson Tigre x Fábio Maldonado

Iago Freitas x Fernando Cruel

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