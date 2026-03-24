Popó projeta luta com Whindersson e brinca sobre aposentadoria: 'Pagando pouco'

O tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas voltará ao ringue do Fight Music Show. No dia 30 de maio, ele fará a luta principal do evento com Whindersson Nunes, em uma reedição do combate que marcou a estreia do evento. O baiano tem observado a trajetória do influenciador no boxe e vê uma evolução do rival.

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— Eu fico analisando os treinamentos dele, pra ver quais golpes ele tá usando, quais golpes ele tá aplicando bem, se está se defendendo bem. Vou entrar como sempre entrei, com a mesma fúria de fazer um espetáculo. O Whindersson Nunes mostrou que suporta muito, mostrou quem ele é - disse Popó, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (24).

A primeira luta entre os dois aconteceu em 2022, na primeira edição do Fight Music Show, em Balneário Camboriú. Na ocasião, o combate durou oito rounds e, apesar do domínio esperado de Popó, foi declarado o empate técnico.

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Desde então, Whindersson Nunes seguiu no mundo das lutas. Em novembro de 2024, fez sua primeira luta no boxe profissional, e acabou derrotado pelo indiano Neeraj Goyat, em Miami.

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Popó e Whindersson Nunes reeditam combate de 2022 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Pausa na aposentadoria?

Popó anunciou a aposentadoria do boxe em outubro do ano passado. A decisão foi um dos desdobramentos da confusão generalizada do Spaten Fight Night. O evento ficou marcado pela briga entre a equipe de Popó e de Wanderlei Silva, que faziam a luta principal do evento. Mesmo tendo pendurado as luvas, o baiano abre uma exceção para eventos de exibição, como é o Fight Music Show.

— A aposentadoria tava pagando muito pouco. Ela é real, de lutas profissionais, como aqui não é profissional, tudo bem. O pau quebra, mas é de brincadeira - explicou.

Veja o card completo do evento

Acelino "Popó" Freitas x Whindersson Nunes

Kléber Bambam x Davi Brito

Nego do Borel x Biel

Fernanda Lacerda x Azzy

Luiz Mesquita x Matheus Martins

Dynho Alves x Lucas Penteado

Deborah Albuquerque x Raissa Barbosa

Tyson Tigre x Fábio Maldonado

Iago Freitas x Fernando Cruel

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