Brasileiro recebe meio milhão por derrota no UFC
Daniel Willycat foi nocauteado pelo sul-coreado Dooho Choi no segundo round
Apesar da derrota, nem tudo esteve perdido para Daniel "Willycat" Santos no último sábado (16). Na luta co-principal do UFC Vegas 117, o brasileiro sofreu com uma virada surpreendente e acabou nocauteado contra o sul-coreano Dooho Choi. Ainda assim, o atleta da Fighting Nerds deixou o evento recompensado pela organização.
Com um combate que foi definido como "intensa batalha", a disputa foi tão empolgante para os fãs de MMA que o UFC elegeu o combate como "Luta da Noite". Então, cada um dos lutadores recebe um bônus de US$ 100 mil (cerca de R$ 505 mil, na cotação atual).
Assim como os dois, a romena Alice Ardelean e o peruano Juan Diaz também levaram mais do que a bolsa de atleta para casa. Cada um recebeu meio milhão de reais pela "Performance da Noite" ao finalizarem seus adversários no segundo round.
Como foi a luta no UFC Vegas 117?
Daniel Willycat começou a luta em ritmo acelerado e mostrou desde os primeiros minutos que estava disposto a impor seu jogo diante de Dooho Choi. O brasileiro encontrou espaço com combinações rápidas e golpes variados, dificultando bastante a leitura do sul-coreano na primeira parcial. Choi chegou a absorver golpes duros e passou boa parte do round tentando sobreviver à pressão aplicada pelo rival.
Mesmo em desvantagem no início, o veterano asiático mostrou resistência e um queixo extremamente duro para permanecer na luta. Aos poucos, ele conseguiu ajustar a distância e voltou para o segundo round mais agressivo, tomando o controle do centro do octógono e reduzindo o volume ofensivo do brasileiro.
Com mais confiança, Choi passou a caminhar para frente e encontrou brechas na defesa de Daniel Santos. Já na reta final da segunda parcial, o sul-coreano conectou uma poderosa direita em cheio no rosto do brasileiro. O golpe foi devastador: Daniel caiu imediatamente no chão, obrigando o árbitro a interromper o combate e decretar o nocaute técnico.
