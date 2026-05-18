Com Cigano e Ronda, evento de MMA distribuiu mais de US$ 6 milhões
O brasileiro mais bem pago foi Philipe Lins, derrotado por Francis Ngannou
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A primeira edição do MVP MMA movimentou uma quantia um tanto quanto impressionante. No último sábado (16), o evento liderado por Ronda Rousey e Gina Carano entregou mais de US$ 6,6 milhões em salários para os 22 lutadores inscritos. Entre eles, destacam-se quatro brasileiros, incluindo o lendário Junior Cigano.
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A maior bolsa foi destinada a Ronda, que acabou com a rival em menos de 20 segundos na luta principal. A judoca norte-americana levou para casa US$ 2,2 milhões, ou cerca de R$ 11 milhões, por sua participação. Em termos de comparação, devido à vitória rápida, é como se a lutadora tivesse ganhado mais de R$ 655 mil por cada segundo que passou no octógono.
Apenas outros dois competidores passaram da marca milionária no dólar. Para dividir o octógono com Rousey, Gina desembolsou US$ 1,05 milhão, enquanto o camaronês Francis Ngannou levou para casa US$ 1,5 milhão.
Muito abaixo na lista, o brasileiro a receber o maior valor foi Philipe Lins, que, apesar da derrota para Ngannou, ficou com US$ 100 mil. Junior Cigano recebeu US$ 80 mil, assim como Adriano Moraes. Já a irmã de Alex Poatan, Aline, ganhou US$ 40 mil.
Cigano decepcionou, e Ronda brilhou
O combate de Junior Cigano começou em ritmo intenso, com trocação franca entre os pesos-pesados. O brasileiro chegou a desequilibrar o adversário com bons chutes e ainda tentou encurtar a distância em busca da queda, mas viu Robelis Despaigne defender bem a investida.
Medalhista de bronze olímpico no taekwondo, o cubano aproveitou a vantagem no alcance para conectar golpes precisos na média distância. Na reta final da sequência, Despaigne encaixou três socos pesados em rápida sucessão e definiu o resultado aos 2min59s do primeiro round.
Já na luta principal da noite, Ronda precisou de apenas 17 segundos para vencer Carano. A primeira ação do combate saiu de Rousey ao levar para o chão a adversária, que tentou encaixar uma guilhotina. A judoca, então, conseguiu sair do controle de Gina e, após um breve "ground and pound", terminou o duelo com uma chave de braço.
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Valores completos
- Ronda Rousey (Estados Unidos) – 2,2 milhões de dólares
- Gina Carano (Estados Unidos) – 1,05 milhão de dólares
- Francis Ngannou (Camarões) – 1,5 milhão de dólares
- Philipe Lins (Brasil) – 100 mil dólares
- Nate Diaz (Estados Unidos) – 500 mil dólares
- Mike Perry (Estados Unidos) – 400 mil dólares
- Salahdine Parnasse (França) – 70 mil dólares
- Kenneth Cross (Estados Unidos) – 50 mil dólares
- Junior dos Santos (Brasil) – 80 mil dólares
- Robelis Despaigne (Cuba) – 50 mil dólares
- Namo Fazil (Iraque) – 40 mil dólares
- Jake Babian (Estados Unidos) – 40 mil dólares
- Adriano Moraes (Brasil) – 80 mil dólares
- Phumi Nkuta (África do Sul) – 60 mil dólares
- Jason Jackson (Jamaica) – 110 mil dólares
- Jeff Creighton (Estados Unidos) – 50 mil dólares
- David Mgoyan (Armênia) – 50 mil dólares
- Albert Morales (Estados Unidos) – 40 mil dólares
- Aline Pereira (Brasil) – 40 mil dólares
- Jade Masson-Wong (Canadá) – 40 mil dólares
- Chris Avila (Estados Unidos) – 50 mil dólares
- Brandon Jenkins (Estados Unidos) – 40 mil dólares
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