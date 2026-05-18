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Com Cigano e Ronda, evento de MMA distribuiu mais de US$ 6 milhões

O brasileiro mais bem pago foi Philipe Lins, derrotado por Francis Ngannou

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
14:42
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Ronda Rousey após vitória no MVP MMA 1 (Foto: Harry How/Getty Images for Netflix/AFP)
imagem cameraRonda Rousey após vitória no MVP MMA 1 (Foto: Harry How/Getty Images for Netflix/AFP)
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A primeira edição do MVP MMA movimentou uma quantia um tanto quanto impressionante. No último sábado (16), o evento liderado por Ronda Rousey e Gina Carano entregou mais de US$ 6,6 milhões em salários para os 22 lutadores inscritos. Entre eles, destacam-se quatro brasileiros, incluindo o lendário Junior Cigano.

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A maior bolsa foi destinada a Ronda, que acabou com a rival em menos de 20 segundos na luta principal. A judoca norte-americana levou para casa US$ 2,2 milhões, ou cerca de R$ 11 milhões, por sua participação. Em termos de comparação, devido à vitória rápida, é como se a lutadora tivesse ganhado mais de R$ 655 mil por cada segundo que passou no octógono.

Apenas outros dois competidores passaram da marca milionária no dólar. Para dividir o octógono com Rousey, Gina desembolsou US$ 1,05 milhão, enquanto o camaronês Francis Ngannou levou para casa US$ 1,5 milhão.

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Muito abaixo na lista, o brasileiro a receber o maior valor foi Philipe Lins, que, apesar da derrota para Ngannou, ficou com US$ 100 mil. Junior Cigano recebeu US$ 80 mil, assim como Adriano Moraes. Já a irmã de Alex Poatan, Aline, ganhou US$ 40 mil.

Cigano decepcionou, e Ronda brilhou

O combate de Junior Cigano começou em ritmo intenso, com trocação franca entre os pesos-pesados. O brasileiro chegou a desequilibrar o adversário com bons chutes e ainda tentou encurtar a distância em busca da queda, mas viu Robelis Despaigne defender bem a investida.

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Medalhista de bronze olímpico no taekwondo, o cubano aproveitou a vantagem no alcance para conectar golpes precisos na média distância. Na reta final da sequência, Despaigne encaixou três socos pesados em rápida sucessão e definiu o resultado aos 2min59s do primeiro round.

Junior Cigano é derrotado no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)
Junior Cigano é derrotado no MVP MMA 1 (Foto: Sarah Stier/Getty Images for Netflix/AFP)

Já na luta principal da noite, Ronda precisou de apenas 17 segundos para vencer Carano. A primeira ação do combate saiu de Rousey ao levar para o chão a adversária, que tentou encaixar uma guilhotina. A judoca, então, conseguiu sair do controle de Gina e, após um breve "ground and pound", terminou o duelo com uma chave de braço.

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Valores completos

  • Ronda Rousey (Estados Unidos) – 2,2 milhões de dólares
  • Gina Carano (Estados Unidos) – 1,05 milhão de dólares
  • Francis Ngannou (Camarões) – 1,5 milhão de dólares
  • Philipe Lins (Brasil) – 100 mil dólares
  • Nate Diaz (Estados Unidos) – 500 mil dólares
  • Mike Perry (Estados Unidos) – 400 mil dólares
  • Salahdine Parnasse (França) – 70 mil dólares
  • Kenneth Cross (Estados Unidos) – 50 mil dólares
  • Junior dos Santos (Brasil) – 80 mil dólares
  • Robelis Despaigne (Cuba) – 50 mil dólares
  • Namo Fazil (Iraque) – 40 mil dólares
  • Jake Babian (Estados Unidos) – 40 mil dólares
  • Adriano Moraes (Brasil) – 80 mil dólares
  • Phumi Nkuta (África do Sul) – 60 mil dólares
  • Jason Jackson (Jamaica) – 110 mil dólares
  • Jeff Creighton (Estados Unidos) – 50 mil dólares
  • David Mgoyan (Armênia) – 50 mil dólares
  • Albert Morales (Estados Unidos) – 40 mil dólares
  • Aline Pereira (Brasil) – 40 mil dólares
  • Jade Masson-Wong (Canadá) – 40 mil dólares
  • Chris Avila (Estados Unidos) – 50 mil dólares
  • Brandon Jenkins (Estados Unidos) – 40 mil dólares

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