Bryce Mitchell, um dos lutadores mais polêmicos do UFC, acusou Ilia Topuria de bater na esposa e declarou que o ex-rival não merece ver os filhos mais por conta de suas ações contra Georgina Badell.

Mesmo atuando no peso galo, Mitchell disse que Topuria era um covarde e que não merece ver os filhos. O híspano-georgiano está no meio de uma batalha judicial com a futura ex-esposa por conta da guarda dos filhos e o norte-americano declarou que Ilia era ''nojento''.

— Esse filho da p*** colocou as mãos numa mulher. Isso não tem graça nenhuma. Não tem nada de engraçado nisso. E eu precisava te dizer que você é um covarde por causa disso. E olha, você não merece nem ver seus filhos, cara, porque colocou as mãos na mãe deles. Você é um covarde. Isso é nojento. Mas, enfim, quem sou eu pra julgar? Eu também fico aquém da glória de Deus — comentou Mitchell, que ainda acusou o ex-rival de estar colecionando mulheres como cinturões.

— E mais uma coisa pra você, Ilia: esposas não são como cinturões, entendeu? Não é quanto mais, melhor. É um homem e uma mulher, os dois se tornam um só. Você anda por aí correndo atrás da sua terceira esposa. Caramba, você acha que elas são cinturões de campeão e está tentando colecionar três ou quatro.

Polêmicas de Mitchell

Mitchell sempre foi conhecido por ter opiniões polêmicas, mas chegou a ficar perto de uma demissão no UFC ao elogiar Hitler, ex-ditador alemão responsável pelo Holocausto, que matou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Mesmo voltando atrás e pedindo desculpas, o norte-americano caiu em desgraça com o público, mas manteve o emprego. Bryce e Ilia Topuria se enfrentaram em dezembro de 2022, com vitória contundente de Ilia, que finalizou Mitchell no segundo assalto - este foi o primeiro revés oficial do lutador no UFC.

Desde então, Mitchell fez cinco lutas, com três vitórias e duas derrotas. Após o revés para Jean Silva, Bryce desceu para o peso galo do UFC e estreou com grande triunfo sobre Said Nurmagomedov.

Topuria: trajetória fulminante no UFC

Ilia Topuria, por sua vez, seguiu sua trajetória fulminante rumo ao topo do UFC. Depois da vitória sobre Mitchell, o híspano-georgiano venceu Josh Emmett e disputou o cinturão peso pena contra Alex Volkanovski.

Topuria se tornou campeão até 66kg com um nocaute fulminante sobre Volkanovski, defendeu o título diante de outra lenda do peso pena em Max Holloway e subiu para o peso leve. Nos 70kg, Ilia disputou o cinturão vago diante de Charles Oliveira, se tornando o primeiro lutador a apagar o brasileiro com um nocaute. Recentemente, porém, o campeão anunciou um hiato em sua carreira no UFC para lidar com as questões do divórcio de Giorgiana.