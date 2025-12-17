menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Lutador polêmico acusa campeão do UFC de bater na mulher: 'Covarde'

Bryce Mitchell disse que Ilia Topuria não merece ver os próprios filhos

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
13:35
Mitchell tem longa lista de polêmicas no UFC (Foto: Reprodução Instagram thugnasty_ufc)
imagem cameraMitchell tem longa lista de polêmicas no UFC (Foto: Reprodução Instagram thugnasty_ufc)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Bryce Mitchell acusa Ilia Topuria de agressão à esposa
Mitchell critica Topuria por suas ações e vida pessoal
Topuria segue carreira de sucesso no UFC após vencer Mitchell
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Bryce Mitchell, um dos lutadores mais polêmicos do UFC, acusou Ilia Topuria de bater na esposa e declarou que o ex-rival não merece ver os filhos mais por conta de suas ações contra Georgina Badell.

continua após a publicidade

Relacionadas

Mesmo atuando no peso galo, Mitchell disse que Topuria era um covarde e que não merece ver os filhos. O híspano-georgiano está no meio de uma batalha judicial com a futura ex-esposa por conta da guarda dos filhos e o norte-americano declarou que Ilia era ''nojento''.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Esse filho da p*** colocou as mãos numa mulher. Isso não tem graça nenhuma. Não tem nada de engraçado nisso. E eu precisava te dizer que você é um covarde por causa disso. E olha, você não merece nem ver seus filhos, cara, porque colocou as mãos na mãe deles. Você é um covarde. Isso é nojento. Mas, enfim, quem sou eu pra julgar? Eu também fico aquém da glória de Deus — comentou Mitchell, que ainda acusou o ex-rival de estar colecionando mulheres como cinturões.

continua após a publicidade

— E mais uma coisa pra você, Ilia: esposas não são como cinturões, entendeu? Não é quanto mais, melhor. É um homem e uma mulher, os dois se tornam um só. Você anda por aí correndo atrás da sua terceira esposa. Caramba, você acha que elas são cinturões de campeão e está tentando colecionar três ou quatro.

Polêmicas de Mitchell

Mitchell sempre foi conhecido por ter opiniões polêmicas, mas chegou a ficar perto de uma demissão no UFC ao elogiar Hitler, ex-ditador alemão responsável pelo Holocausto, que matou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

continua após a publicidade

Mesmo voltando atrás e pedindo desculpas, o norte-americano caiu em desgraça com o público, mas manteve o emprego. Bryce e Ilia Topuria se enfrentaram em dezembro de 2022, com vitória contundente de Ilia, que finalizou Mitchell no segundo assalto - este foi o primeiro revés oficial do lutador no UFC.

Desde então, Mitchell fez cinco lutas, com três vitórias e duas derrotas. Após o revés para Jean Silva, Bryce desceu para o peso galo do UFC e estreou com grande triunfo sobre Said Nurmagomedov.

Campeão do UFC, Topuria foi acusado por ex-rival (Foto: Ian Maule/AFP)
Campeão do UFC, Topuria foi acusado por ex-rival (Foto: Ian Maule/AFP)

Topuria: trajetória fulminante no UFC

Ilia Topuria, por sua vez, seguiu sua trajetória fulminante rumo ao topo do UFC. Depois da vitória sobre Mitchell, o híspano-georgiano venceu Josh Emmett e disputou o cinturão peso pena contra Alex Volkanovski.

Topuria se tornou campeão até 66kg com um nocaute fulminante sobre Volkanovski, defendeu o título diante de outra lenda do peso pena em Max Holloway e subiu para o peso leve. Nos 70kg, Ilia disputou o cinturão vago diante de Charles Oliveira, se tornando o primeiro lutador a apagar o brasileiro com um nocaute. Recentemente, porém, o campeão anunciou um hiato em sua carreira no UFC para lidar com as questões do divórcio de Giorgiana.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias