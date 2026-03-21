No UFC Londres, polonês nocauteia em menos de 30 segundos; vídeo

Iwo Baraniewski precisou de apenas 28 segundos para nocautear o americano Austen Lane

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
20:20
Atualizado há 2 minutos
Polonês Iwo Baraniewski comemora nocaute contra o americano Austen Lane no UFC Londres
imagem cameraPolonês Iwo Baraniewski comemora nocaute contra o americano Austen Lane no UFC Londres (Divulgação)
Iwo Baraniewski foi um dos que saíram com vitória avassaladora, neste sábado, do UFC Londres. E o lutador polonês, invicto na categoria meio pesado, nocauteou o estreante americano Austen Lane em apenas 28 segundos.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

➡️ Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja top-10 atualizado
➡️ Jean Silva promete nocaute contra campeão do UFC: 'Esse sou eu'

Veja abaixo a rapidez com que o lutador da Polônia conquistou a quarta vitória em quatro lutas no UFC:

O americano Danny Silva foi outro a nocautear no UFC Londres. A vítima foi o anfitrião Kurtis Campbell, que estava invicto em oito lutas na organização. Veja abaixo a vitória avassaladora do visitante:

Outros resultados do UFC Londres

Luke Riley venceu Michael Aswell Jr. por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Michael Page venceu Sam Patterson por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Iwo Baraniewski venceu Austen Lane por nocaute técnico a 28s do 1° round

Christian Leroy Duncan venceu Roman Dolidze por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Danny Silva venceu Kurtis Campbell por nocaute técnico a 31s do 2° round

Card Preliminar
Mason Jones venceu Axel Sola por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Nathaniel Wood venceu Losene Keita por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Mario Pinto venceu Felipe Franco por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Mantas Kondratavicius venceu Antonio Trocoli por decisão unânime (30-27, 29-27, 29-27)

Brando Pericic venceu Louie Sutherland por nocaute técnico a 1m48s do 1° round

Abdul-Kareem Al-Selwady venceu Shem Rock por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Shanelle Dyer venceu Ravena Oliveira por nocaute técnico a 1m17s do 2° round

Polonês Iwo Baraniewski nocauteia o americano Austen Lane no UFC Londres (Divulgação)

