No UFC Londres, polonês nocauteia em menos de 30 segundos; vídeo
Iwo Baraniewski precisou de apenas 28 segundos para nocautear o americano Austen Lane
Iwo Baraniewski foi um dos que saíram com vitória avassaladora, neste sábado, do UFC Londres. E o lutador polonês, invicto na categoria meio pesado, nocauteou o estreante americano Austen Lane em apenas 28 segundos.
Veja abaixo a rapidez com que o lutador da Polônia conquistou a quarta vitória em quatro lutas no UFC:
O americano Danny Silva foi outro a nocautear no UFC Londres. A vítima foi o anfitrião Kurtis Campbell, que estava invicto em oito lutas na organização. Veja abaixo a vitória avassaladora do visitante:
Outros resultados do UFC Londres
Luke Riley venceu Michael Aswell Jr. por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Michael Page venceu Sam Patterson por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Iwo Baraniewski venceu Austen Lane por nocaute técnico a 28s do 1° round
Christian Leroy Duncan venceu Roman Dolidze por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Danny Silva venceu Kurtis Campbell por nocaute técnico a 31s do 2° round
Card Preliminar
Mason Jones venceu Axel Sola por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
Nathaniel Wood venceu Losene Keita por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)
Mario Pinto venceu Felipe Franco por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Mantas Kondratavicius venceu Antonio Trocoli por decisão unânime (30-27, 29-27, 29-27)
Brando Pericic venceu Louie Sutherland por nocaute técnico a 1m48s do 1° round
Abdul-Kareem Al-Selwady venceu Shem Rock por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Shanelle Dyer venceu Ravena Oliveira por nocaute técnico a 1m17s do 2° round
